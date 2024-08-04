نصائح فعّالة لشد ترهلات الذراعين بعد سن الـ 30

الوكيل الإخباري - تعاني غالبية السيدات من مشكلة ترهّلات الذراعين التي تتفاقم مع التقدّم في السنّ أو بعد فقدان الوزن الزائد بسرعة، وهو ما يؤثر في شكل الذراعين ويدفع الكثير من النساء للبحث عن حل.



مع التطور الكبير في عالم التجميل، بات شدّ الذراعين وأسفل البطن من العمليات الجراحية البسيطة التي تلجأ إليها السيدات لاستعادة جمالهن وثقتهن بأنفسهن. ولكن إلى جانب التجميل، يمكن المرأة اتباع بعض النصائح للتخلص من هذه الترهلات.



في البداية، يؤكد الخبراء ضرورة تناول الأطعمة التي تحدّ من الترهّلات، ومنها بذور الكتان، والأطعمة الغنية بالماء والألياف والبوتاسيوم كالأسماك واللحوم والبيض لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الضرر الناجم عن الجذور الحرّة، والتي بدورها تزيد من شيخوخة الجلد وظهور الترهّلات.



كما يمكن استخدام بعض الزيوت العطرية كزيت اللوز المرّ الذي يساعد في إزالة السيلوليت من خلال تكسير الدهون أسفل الجلد ومنع تكوّن خلايا دهنية جديدة، إذا ترافق ذلك مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



وينصح الخبراء أيضاً باستخدام المكمّلات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين بما يساعد في الحفاظ على البشرة وجعلها دائماً مشدودة.



ويمكن شرب مستخلَص القهوة الخضراء لاحتوائه على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحفّز تدفّق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة.

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