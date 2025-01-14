 
الثلاثاء 2025-01-14 03:32 م
 

نصائح فعّالة للحفاظ على ترطيب الشفاه في فصل الشتاء

قلقل
تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   في فصل الشتاء، تتعرض الشفاه للجفاف والتشقق بسبب الهواء البارد والجاف، لكن هناك عدة طرق يمكن اتباعها للحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها:

اضافة اعلان


استخدام مرطب للشفاه:
احرص على استخدام مرطب شفاه يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، أو الفازلين. هذه المكونات تساعد في الحفاظ على رطوبة الشفاه.


شرب الماء بانتظام:
تأكد من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. الجفاف الداخلي يمكن أن يظهر في شكل تشققات في الشفاه.


تجنب لعق الشفاه:
قد يبدو مغريًا أن تلعق شفتيك عندما تشعر بالجفاف، لكن اللعاب يجف بسرعة مما يجعل الشفاه أكثر عرضة للتشقق.


تقشير الشفاه:
استخدم مقشرًا لطيفًا على الشفاه للتخلص من الجلد الميت، مما يساعد في تجديد البشرة ويمنح الشفاه مظهرًا ناعمًا. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل العسل والسكر كمقشر.


استخدام مرطب ليلي:
قبل النوم، استخدم مرطبًا للشفاه يحتوي على مكونات غنية لترطيب عميق أثناء الليل.


الحفاظ على درجة حرارة مناسبة في المنزل:
الهواء الجاف في المنازل بسبب التدفئة قد يؤدي إلى جفاف الشفاه، لذا حاول استخدام جهاز ترطيب الهواء في الأماكن المغلقة.


اختيار منتجات طبيعية:
حاول تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية مثل الكحول أو العطور التي قد تزيد من جفاف الشفاه.


باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على شفاه صحية ومرطبة حتى في أقسى أيام الشتاء.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "مالية الأعيان" تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها

ن

المرأة والجمال أفضل طرق للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة

تعبيرية

أخبار محلية مباحثات أردنية جزائرية في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائي

جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

أخبار محلية الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

قلقل

المرأة والجمال نصائح فعّالة للحفاظ على ترطيب الشفاه في فصل الشتاء

ا

عربي ودولي الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع

الشهيد المعتقل معتز أبو زنيد رحمه الله

فلسطين جريمة طبية ممنهجة ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد المعتقل معتز أبو زنيد بهدف تصفيته

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها



 




الأكثر مشاهدة