نصائح فعّالة للحفاظ على ترطيب الشفاه في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- في فصل الشتاء، تتعرض الشفاه للجفاف والتشقق بسبب الهواء البارد والجاف، لكن هناك عدة طرق يمكن اتباعها للحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها:

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استخدام مرطب للشفاه:

احرص على استخدام مرطب شفاه يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، أو الفازلين. هذه المكونات تساعد في الحفاظ على رطوبة الشفاه.



شرب الماء بانتظام:

تأكد من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. الجفاف الداخلي يمكن أن يظهر في شكل تشققات في الشفاه.



تجنب لعق الشفاه:

قد يبدو مغريًا أن تلعق شفتيك عندما تشعر بالجفاف، لكن اللعاب يجف بسرعة مما يجعل الشفاه أكثر عرضة للتشقق.



تقشير الشفاه:

استخدم مقشرًا لطيفًا على الشفاه للتخلص من الجلد الميت، مما يساعد في تجديد البشرة ويمنح الشفاه مظهرًا ناعمًا. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل العسل والسكر كمقشر.



استخدام مرطب ليلي:

قبل النوم، استخدم مرطبًا للشفاه يحتوي على مكونات غنية لترطيب عميق أثناء الليل.



الحفاظ على درجة حرارة مناسبة في المنزل:

الهواء الجاف في المنازل بسبب التدفئة قد يؤدي إلى جفاف الشفاه، لذا حاول استخدام جهاز ترطيب الهواء في الأماكن المغلقة.



اختيار منتجات طبيعية:

حاول تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية مثل الكحول أو العطور التي قد تزيد من جفاف الشفاه.