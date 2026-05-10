الأحد 2026-05-10 02:32 م

نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 10-05-2026 01:55 م
الوكيل الإخباري-   في الفصول الانتقالية مثل الربيع، وكذلك خلال فترات الحر في الصيف، تميل البشرة إلى التحسّس، فتظهر عليها علامات الاحمرار والحساسية المفرطة نتيجة تغيّر الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانًا بسبب بعض منتجات العناية المستخدمة. كما تفقد توازنها الطبيعي، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف أو الالتهابات المفاجئة، خصوصًا لدى صاحبات البشرة الحساسة.اضافة اعلان


خطوات فعّالة وآمنة للعناية بالبشرة الحساسة في المنزل

إذا كنتِ تبحثين عن حلول بسيطة، فاتباع روتين يومي سهل في المنزل يساعد على تهدئة البشرة بسرعة وفعالية، ويسهم في استعادة راحتها ونضارتها والتخفيف من مظاهر الحساسية.

تقليل استخدام منتجات العناية بالبشرة

عندما تعاني البشرة من الحساسية، يصبح تقليل عدد منتجات العناية خطوة أساسية لاستعادة توازنها. يُنصح بإيقاف استخدام المكوّنات النشطة مثل الأحماض، والريتينول، وفيتامين C بتركيزاته القوية، والاكتفاء بروتين بسيط يعتمد على غسول لطيف ومرطّب خفيف. فالإفراط في استخدام المنتجات قد يزيد من حدّة الحساسية، بينما يمنح الروتين الهادئ البشرة فرصة للتهدئة.

اختيار غسول وجه بدرجة حموضة متوازنة

يُعد اختيار الغسول المناسب خطوة مهمة للبشرة الحساسة. يُفضّل استخدام غسول لطيف مرتين يوميًا لتنظيف الشوائب دون الإخلال بتوازن البشرة، مع تجنّب الغسولات المعطّرة أو القوية. كما يُنصح بشطف الوجه بماء فاتر أو بارد، مع إمكانية استخدام منشفة باردة لتهدئة الاحمرار.

استخدام منتجات مهدّئة للبشرة الحساسة

عند اختيار منتجات العناية، يُفضّل الاعتماد على مكوّنات مهدّئة مثل الألوفيرا، والبابونج، ومستخلص الشوفان، لما لها من دور في تقليل الاحمرار والتهيج ودعم حاجز البشرة الطبيعي.

تغيير كيس الوسادة بانتظام

تراكم الزيوت وبقايا المنتجات على كيس الوسادة قد يزيد من تهيّج البشرة، لذلك يُنصح بتغييره بشكل منتظم، خاصة في فصل الصيف، للحفاظ على نظافة البشرة وتقليل مسببات الالتهاب.

كمادات الماء الباردة

تُعد الكمادات الباردة وسيلة بسيطة وفعّالة لتهدئة البشرة سريعًا، حيث يمكن تطبيق قطعة قماش مبللة بماء بارد على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتخفيف الاحمرار والالتهاب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 