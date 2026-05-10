نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

الوكيل الإخباري- في الفصول الانتقالية مثل الربيع، وكذلك خلال فترات الحر في الصيف، تميل البشرة إلى التحسّس، فتظهر عليها علامات الاحمرار والحساسية المفرطة نتيجة تغيّر الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانًا بسبب بعض منتجات العناية المستخدمة. كما تفقد توازنها الطبيعي، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف أو الالتهابات المفاجئة، خصوصًا لدى صاحبات البشرة الحساسة.





خطوات فعّالة وآمنة للعناية بالبشرة الحساسة في المنزل



إذا كنتِ تبحثين عن حلول بسيطة، فاتباع روتين يومي سهل في المنزل يساعد على تهدئة البشرة بسرعة وفعالية، ويسهم في استعادة راحتها ونضارتها والتخفيف من مظاهر الحساسية.



تقليل استخدام منتجات العناية بالبشرة



عندما تعاني البشرة من الحساسية، يصبح تقليل عدد منتجات العناية خطوة أساسية لاستعادة توازنها. يُنصح بإيقاف استخدام المكوّنات النشطة مثل الأحماض، والريتينول، وفيتامين C بتركيزاته القوية، والاكتفاء بروتين بسيط يعتمد على غسول لطيف ومرطّب خفيف. فالإفراط في استخدام المنتجات قد يزيد من حدّة الحساسية، بينما يمنح الروتين الهادئ البشرة فرصة للتهدئة.



اختيار غسول وجه بدرجة حموضة متوازنة



يُعد اختيار الغسول المناسب خطوة مهمة للبشرة الحساسة. يُفضّل استخدام غسول لطيف مرتين يوميًا لتنظيف الشوائب دون الإخلال بتوازن البشرة، مع تجنّب الغسولات المعطّرة أو القوية. كما يُنصح بشطف الوجه بماء فاتر أو بارد، مع إمكانية استخدام منشفة باردة لتهدئة الاحمرار.



استخدام منتجات مهدّئة للبشرة الحساسة



عند اختيار منتجات العناية، يُفضّل الاعتماد على مكوّنات مهدّئة مثل الألوفيرا، والبابونج، ومستخلص الشوفان، لما لها من دور في تقليل الاحمرار والتهيج ودعم حاجز البشرة الطبيعي.



تغيير كيس الوسادة بانتظام



تراكم الزيوت وبقايا المنتجات على كيس الوسادة قد يزيد من تهيّج البشرة، لذلك يُنصح بتغييره بشكل منتظم، خاصة في فصل الصيف، للحفاظ على نظافة البشرة وتقليل مسببات الالتهاب.



كمادات الماء الباردة



تُعد الكمادات الباردة وسيلة بسيطة وفعّالة لتهدئة البشرة سريعًا، حيث يمكن تطبيق قطعة قماش مبللة بماء بارد على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتخفيف الاحمرار والالتهاب.





