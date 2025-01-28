نصائح لإبراز جمال العيون وجعلها أكثر إشراقا وجاذبية

استخدام مكياج العيون المناسب:
الكحل: تطبيق الكحل داخل العين يساعد على جعل العيون تبدو أكبر وأكثر وضوحًا.
الماسكرا: من خلال إضافة طبقات من الماسكارا، يمكن أن تعطي الرموش كثافة وطولًا، مما يجعل العيون تبدو أكثر إشراقًا.
ظلال العيون: اختيار ألوان ظل عيون متناسقة مع لون بشرتك وحجم عينيك يمكن أن يبرز جمال العيون. استخدم الألوان الفاتحة على الجفن المتحرك والألوان الداكنة على الثنايا.
الحواجب:
تنظيف وتحديد الحواجب: الحواجب المشذبة والمحددة بشكل جيد تُعزز شكل العينين وتبرز جمالهما.
العناية بالبشرة حول العينين:
استخدم كريمات العين للتخفيف من الانتفاخات والهالات السوداء، مع الحفاظ على بشرة منطقة العين رطبة وناعمة.
تحديد شكل العين:
يمكنك تحديد شكل عينيك باستخدام تقنيات المكياج مثل "الآي لاينر" (الآيلاينر المجنح) أو تحديد العين من أسفل باستخدام الكحل.
الترطيب:
ترطيب البشرة في منطقة العين يعزز الإشراق الطبيعي ويمنح العيون مظهرًا حيويًا.
المكملات الغذائية:
تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين "A" و"C"، والمواد المضادة للأكسدة مثل التوت والخضروات يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة العيون.
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