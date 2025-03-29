نصائح لمكياج ثابت في العيد... خطوات أساسية لإطلالة تدوم طوال اليوم!

الوكيل الإخباري- تحرص العديد من السيدات على الحفاظ على مكياج مثالي خلال عيد الفطر، خاصة أن الإطلالة قد تمتد لساعات طويلة. ولضمان ثبات المكياج ومظهره المتناسق طوال اليوم، هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها.

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1. تحضير البشرة بشكل صحيح

يُعدّ ترطيب البشرة خطوة أساسية قبل تطبيق أي مستحضر تجميلي، حيث يؤثر بشكل مباشر على مظهر وثبات كريم الأساس. من المهم استخدام مرطب مناسب، يليه واقي الشمس، ثم تطبيق البرايمر لضمان لمسة نهائية ناعمة وثابتة.

2. منح المنتجات الوقت الكافي للامتصاص

بعد وضع المرطب أو البرايمر، يُفضل الانتظار بضع دقائق حتى تمتصه البشرة جيدًا، مما يمنع تكتل المنتجات أو تقشرها عند تطبيق المكياج.

3. اختيار مستحضرات مناسبة لنوع البشرة

يجب اختيار التركيبات التي تتناسب مع نوع البشرة، فالبشرة الدهنية تحتاج إلى كريم أساس خالٍ من الزيوت، بينما تحتاج البشرة الجافة إلى منتجات مرطبة للحفاظ على إشراقتها وثبات المكياج لفترة أطول.

4. تطبيق كريم الأساس بالطريقة الصحيحة

وضع كمية كبيرة من كريم الأساس لا يعني بالضرورة تغطية أفضل، بل قد يؤدي إلى تكتله. لذا، يُنصح باستخدام إسفنجة مبللة قليلاً والاعتماد على الطبطبة لدمج المنتج وتوزيعه بشكل متساوٍ على البشرة.

5. تثبيت المكياج

بعد تطبيق كريم الأساس، من الضروري استخدام بودرة التثبيت بتركيبة خفيفة، خاصة في المناطق اللامعة، لضمان مظهر متجانس يدوم طويلًا. كما يُنصح باستخدام بخاخ التثبيت كلمسة أخيرة لتثبيت المكياج لساعات أطول دون الحاجة إلى تعديله باستمرار.



باتباع هذه الخطوات، يمكنكِ الاستمتاع بمظهر متناسق ومثالي يدوم طوال احتفالات العيد دون قلق من تلاشي المكياج أو تكتله