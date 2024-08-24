نصائح مهمة للعناية بقماش الساتان

ولكن نظرًا لطبيعته الحساسة، يتطلب الساتان عناية خاصة للحفاظ على رونقه ولمعانه ولمدة أطول.
وأوضحت مجلة "Stylebook" أنه يجب غسل الملابس من الساتان يدويا أو في دورة غسيل تحافظ عليها على درجة حرارة منخفضة.
وتابعت يفضل أيضا استخدام منظف غسيل معتدل، بينما لا يجوز استخدام مُنعم الأقمشة، لأنه قد يتلف الأنسجة.
وإذا كان الكي ضروريا، يجب دائما قلب الملابس من الداخل إلى الخارج، وكيها فقط على درجة حرارة منخفضة لتجنب البقع اللامعة وعلامات الحرق.
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