نظرة برونزية آسرة.. خطواتنا لمكياج عيون ناعم يضيء ملامحك

الوكيل الإخباري- مع إشراقة فصل الصيف وعودة الإطلالات الطبيعية والمشرقة إلى واجهة الموضة الجمالية، يعود مكياج العيون البرونزي الناعم ليتصدّر ترندات الموسم، بفضل قدرته على إضاءة الملامح ومنح العينين سحراً دافئاً ولمسة أنثوية آسرة.

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ويُعد المكياج البرونزي خياراً مثالياً للمرأة التي تبحث عن إطلالة يومية أنيقة أو لمناسبة مسائية ناعمة، إذ يدمج بين البساطة والتوهّج، ويبرز جمال العينين دون مبالغة.



خطوات تطبيق مكياج العيون البرونزي:

تحضير الجفن: ابدئي بتطبيق برايمر العيون لتثبيت الظلال ومنع تكدّسها، ما يمنحك مظهراً نقياً يدوم طوال اليوم.

الظلال الأساسية: استخدمي ظلاً بيجياً مطفياً كلون أساس على الجفن العلوي، لتوحيد اللون وتحضير العين لاستقبال الظلال البرونزية.

البرونز الدافئ: ضعي ظلالاً برونزية لامعة على كامل الجفن المتحرّك وادمجيها بلطف باتجاه زاوية العين الخارجية لمنحها اتساعاً وسحراً جذاباً.

إضاءة الزاوية الداخلية: أضيفي لمسة من الظل الذهبي أو الشمباني عند مدمع العين، لإضاءة النظرة وجعل العين تبدو أكثر إشراقاً.

تحديد ناعم: استخدمي آيلاينر بني أو نحاسي لرسم خط رفيع بمحاذاة الرموش، مع إمكانية سحب الخط قليلاً لأعلى لخلق "لوك" ناعم يشبه عيون القطة.

الماسكارا المكثّفة: اختتمي الإطلالة بطبقات من الماسكارا لتكثيف الرموش وإبراز النظرة بشكل أنيق ومترف.