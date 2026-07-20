نقوش الزهور تتصدر موضة صيف 2026 بإطلالات أنيقة - صور

الوكيل الإخباري- تعود طبعات الزهور في صيف 2026 كإحدى أبرز صيحات الموضة، لكن بأسلوب أكثر نضجًا يجمع بين الأنوثة والقوة، بعدما انتقلت من الإطلالات التقليدية إلى تصاميم متنوعة تشمل الفساتين والقمصان والتنانير والإكسسوارات.



وتبرز هذا الموسم الزهور كبيرة الحجم بألوان جريئة تمنح الإطلالة حضورًا لافتًا، إلى جانب الزهور الصغيرة الرومانسية المستوحاة من الحدائق، والتي تظهر على خامات خفيفة مثل الشيفون والحرير.



وتتصدر الفساتين المزينة بالزهور المشهد، بتصاميم متنوعة تشمل القصات الطويلة والقصيرة والتطريزات ثلاثية الأبعاد، كما ظهرت النقوش الزهرية على البدلات والقطع العصرية بأسلوب أكثر حداثة.



وينصح خبراء الموضة بتنسيق القطع المزينة بالزهور مع إكسسوارات بسيطة للحفاظ على توازن الإطلالة، مع إمكانية إضافة لمسات زهرية عبر الحقائب والأحذية والمجوهرات.

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