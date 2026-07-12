هدى بيوتي تطلق أحمر شفاه "Liquid Matte Mousse" بثماني درجات نيود

الوكيل الإخباري- أطلقت علامة "هدى بيوتي" إصدارها الجديد من أحمر الشفاه السائل غير اللامع "ليكويد مات موس" (Liquid Matte Mousse)، بعد نجاح منتجها الشهير السابق، بتركيبة مطوّرة تجمع بين اللون القوي والراحة. اضافة اعلان





ويتوافر المنتج بثماني درجات نيود، مع قوام خفيف يشبه الموس يمنح الشفاه مظهراً مات ناعماً، ويساعد على تنعيم ملمسها وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.



ويتميز أحمر الشفاه بتركيبة مرنة وسهلة التطبيق، ويمكن استخدامه مع قلم تحديد الشفاه "ليب كونتور 2.0" للحصول على إطلالة محددة وجذابة. وتشمل الألوان درجات وردية، وبنية، وخوخية تناسب مختلف الإطلالات.





