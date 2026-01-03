السبت 2026-01-03 05:22 م

هذا ما يفعله حمض الفيروليك لتعزيز إشراق البشرة

الوكيل الإخباري-   حمض الفيروليك مكوّن فعّال في العناية بالبشرة يتميز بخصائصه القوية المضادة للأكسدة، إذ يحمي الجلد من أضرار التلوث والأشعة فوق البنفسجية، ويحدّ من الشيخوخة المبكرة وفقدان الكولاجين.

ويعمل على تعزيز وتثبيت فعالية فيتاميني C وE، ما يزيد من إشراق البشرة ويحسّن مرونتها دون التسبب بتهيج، ما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة. ويُستخدم غالبًا على شكل مصل أو كريم، كما يساهم في تقليل الالتهابات والبقع الداكنة، ويعزز فاعلية الواقي الشمسي عند تطبيقه قبله.

 

