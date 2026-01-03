هذا ما يفعله حمض الفيروليك لتعزيز إشراق البشرة

ويعمل على تعزيز وتثبيت فعالية فيتاميني C وE، ما يزيد من إشراق البشرة ويحسّن مرونتها دون التسبب بتهيج، ما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة. ويُستخدم غالبًا على شكل مصل أو كريم، كما يساهم في تقليل الالتهابات والبقع الداكنة، ويعزز فاعلية الواقي الشمسي عند تطبيقه قبله.
