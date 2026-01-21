هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

الوكيل الإخباري- تشهد أقنعة LED المزودة بالضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء رواجًا كبيرًا في مراكز التجميل والمنازل، بفضل وعودها بمكافحة الشيخوخة وتحسين جودة البشرة.

اضافة اعلان



يعتمد مبدأ عمل هذه الأقنعة على التحفيز الحيوي الضوئي، حيث يخترق الضوء الأحمر طبقات الجلد ويحفز الميتوكوندريا، ما يعزز إنتاج الطاقة لخلايا الجلد ويحفز عمليات التجديد والإصلاح الطبيعية، دون التسبب بحروق أو أضرار.



تشير الدراسات إلى أن الضوء الأحمر فعال في تقليل التجاعيد، تحسين مرونة البشرة، وتأثيرات مضادة للالتهاب، كما يستخدم أيضًا في المجال الطبي لعلاج العضلات وتخفيف الألم. ومع ذلك، ينصح الخبراء بالحذر عند استخدام الضوء الأزرق أو الأشعة تحت الحمراء العميقة جدًا، إذ يمكن أن تسبب فرط التصبغ أو بقع داكنة في بعض أنواع البشرة.



لا يوجد فرق جوهري بين أقنعة LED المنزلية ومعدات العيادات، لكن الاستخدام المنزلي المنتظم يسمح بتوصيل الطاقة بشكل فعال ويضمن استمرارية العلاج. وتستغرق كل جلسة منزلية حوالي 10 دقائق، ويمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي أثناء مشاهدة التلفزيون أو أداء الأعمال المنزلية.