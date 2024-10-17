هذه السترة هي الأكثر مبيعاً بعد إطلالة كيت ميدلتون... وهذا سعرها

وفي تطور لافت، خرجت أميرة ويلز فجأة في العلن وأدهشت المتفرجين بارتدائها سترة أنيقة أصبحت رمزاً للتطبيق العملي والأناقة. اندمجت كيت في الحشد بينما كانت تشاهد بفخر الوريث النشط البالغ من العمر ست سنوات وهو يندفع في الملعب. ووفقاً لأحد الآباء الذي نشر عن الحدث على "تيك توك"، فقد تغيّر الجو بشكل كبير عندما أدرك الحشد أنهم كانوا في حضور العائلة المالكة... "لقد كان جواً غريباً، وليس المعتاد".
من الواضح أن السترة أصبحت قطعة أساسية في عالم الموضة الراقية، حيث عرضت علامات تجارية تصاميم مماثلة في مجموعاتها الأخيرة. وقد تم الكشف عن زيادة مذهلة بنسبة 225% في عمليات البحث عن سترات مماثلة منذ ارتدت كيت هذا النوع من السترات.
-
أخبار متعلقة
-
مخاطر غير متوقعة لتسريحة الضفيرة
-
إليك الحقيبة الأكثر رواجا هذا الموسم
-
خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟
-
أحذية باليه خريف 2024.. أناقة وراحة لا تضاهى
-
6 قطع إكسسوارات دائمة يجب أن تكون في خزانتك
-
لجمال البشرة..طرق تحسين الكولاجين وإبطاء التجاعيد
-
لن أقوم بها أبدا.. طبيب يكشف عن عملية تجميلية خطيرة
-
أسهل 5 حيل فعّالة للتخلص من بقع طلاء الأظافر بسرعة