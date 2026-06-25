هل انتهى زمن "السكراب"؟ خبراء يكشفون البديل

وتشمل هذه المنتجات تونرات وسيرومات حليبية ومستحضرات تعتمد على الخمائر، وتحتوي على أحماض مثل AHA وBHA وPHA التي تزيل الخلايا الميتة بلطف وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة.
ويؤكد الخبراء أن التقشير الكيميائي يُعد أكثر لطفًا وفعالية من المقشّرات الفيزيائية الخشنة، خاصة للبشرة الحساسة، شرط استخدامه باعتدال مع الترطيب الجيد والالتزام بواقي الشمس.
وينصح المختصون بالبدء بتركيزات منخفضة وعدم الإفراط في التقشير، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، للحفاظ على حاجز البشرة وصحتها.
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