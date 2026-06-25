هل انتهى زمن "السكراب"؟ خبراء يكشفون البديل

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الوكيل الإخباري- ظهر جيل جديد من مقشّرات البشرة اللطيفة، المصممة خصيصًا لأصحاب البشرة الحساسة، يجمع بين أحماض التقشير ومكوّنات مرطبة ومهدئة، ما يساعد على تحسين ملمس البشرة وتجديدها من دون التسبب بتهيّج ملحوظ. اضافة اعلان





وتشمل هذه المنتجات تونرات وسيرومات حليبية ومستحضرات تعتمد على الخمائر، وتحتوي على أحماض مثل AHA وBHA وPHA التي تزيل الخلايا الميتة بلطف وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة.



ويؤكد الخبراء أن التقشير الكيميائي يُعد أكثر لطفًا وفعالية من المقشّرات الفيزيائية الخشنة، خاصة للبشرة الحساسة، شرط استخدامه باعتدال مع الترطيب الجيد والالتزام بواقي الشمس.



وينصح المختصون بالبدء بتركيزات منخفضة وعدم الإفراط في التقشير، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، للحفاظ على حاجز البشرة وصحتها.





