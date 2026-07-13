هل تتسبب حرارة الصيف في زيادة تساقط الشعر؟

وأوضح الخبراء أن الحرارة والرطوبة قد تؤديان إلى تهيج فروة الرأس وجفاف الشعر وتقصفه، مشيرين إلى أن تساقط الشعر الموسمي يبدأ غالباً في أواخر الصيف ويعود الشعر بعدها للنمو بشكل طبيعي.
ونصح الأطباء بشرب كميات كافية من الماء، واستخدام منتجات لطيفة للشعر، وترطيبه قبل وبعد السباحة، مع مراجعة طبيب الجلدية في حال استمرار التساقط لفترة طويلة أو ظهور فراغات واضحة.
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