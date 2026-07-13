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هل تتسبب حرارة الصيف في زيادة تساقط الشعر؟

شسصي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر أطباء الجلد من أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الصيف قد يسببان زيادة مؤقتة في تساقط الشعر بسبب تأثير الشمس والتعرق ومياه البحر والكلور، مؤكدين أن هذه الحالة غالباً ما تكون موسمية ولا تعني بالضرورة الإصابة بالصلع.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن الحرارة والرطوبة قد تؤديان إلى تهيج فروة الرأس وجفاف الشعر وتقصفه، مشيرين إلى أن تساقط الشعر الموسمي يبدأ غالباً في أواخر الصيف ويعود الشعر بعدها للنمو بشكل طبيعي.

ونصح الأطباء بشرب كميات كافية من الماء، واستخدام منتجات لطيفة للشعر، وترطيبه قبل وبعد السباحة، مع مراجعة طبيب الجلدية في حال استمرار التساقط لفترة طويلة أو ظهور فراغات واضحة.
 
 


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