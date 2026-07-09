هل ترك الشعر يجف طبيعيًا يضر بصحته؟

الوكيل الإخباري- يعتقد كثيرون أن ترك الشعر ليجف طبيعيًا في الهواء هو الخيار الأكثر صحة، لكن الخبراء يؤكدون أن الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللًا، إذ تتمدد الشعرة وتصبح أكثر عرضة للتلف.

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ويؤدي بقاء الشعر رطبًا لفترة طويلة إلى إضعاف بروتين الكيراتين وزيادة احتمالية التقصف والتكسر.