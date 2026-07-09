الخميس 2026-07-09 01:52 م

هل ترك الشعر يجف طبيعيًا يضر بصحته؟

dew
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   يعتقد كثيرون أن ترك الشعر ليجف طبيعيًا في الهواء هو الخيار الأكثر صحة، لكن الخبراء يؤكدون أن الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللًا، إذ تتمدد الشعرة وتصبح أكثر عرضة للتلف.

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ويؤدي بقاء الشعر رطبًا لفترة طويلة إلى إضعاف بروتين الكيراتين وزيادة احتمالية التقصف والتكسر.

 

لذلك، يُنصح باستخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة ومن مسافة آمنة لتجفيف الجذور وفروة الرأس، مع الحفاظ على ترطيب الأطراف، للحفاظ على صحة الشعر وقوته على المدى الطويل.

 
 


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