هل تريد شعرا قويا؟ اكتشف أفضل 3 مصادر طبيعية للبيوتين

البيض
يُعد البيض من أغنى المصادر الطبيعية للبيوتين، ويحتوي على البروتينات التي تعزز إنتاج الكيراتين، البروتين الأساسي المكوّن للشعر. يساعد البيض في تقوية الشعر ومنع تساقطه.
المكسرات والبذور
المكسرات مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس غنية بالبيوتين، الأحماض الدهنية، وفيتامين E. توفر الدهون الصحية التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.
البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على البيوتين وفيتامين A، مما يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه الصحي. كما تحتوي على مضادات أكسدة تحمي الشعر من التلف.
لتحفيز نمو الشعر والحفاظ على قوته، تأكد من تضمين هذه الأطعمة الغنية بالبيوتين في نظامك الغذائي.
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