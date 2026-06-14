هل تساعد القهوة على تكثيف الشعر؟ إليك الحقيقة

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين قد يساهم في تحفيز بصيلات الشعر وتقليل تساقطه، كما تساعد القهوة على منح الشعر لمعاناً طبيعياً، وتحسين نعومته، وتقشير فروة الرأس، إضافة إلى تعزيز اللون الداكن للشعر بشكل طبيعي.
ومن أبرز طرق استخدامها:
غسل الشعر بالقهوة الباردة.
قناع القهوة مع العسل والزيوت الطبيعية.
مقشر القهوة لفروة الرأس.
زيت القهوة لتغذية الشعر وتحفيز نموه.
ويؤكد الخبراء ضرورة استخدام القهوة المطحونة الطبيعية بعد تبريدها جيداً، مع تجنب الإفراط في استخدامها، خاصة لصاحبات الشعر الفاتح، لأنها قد تؤثر في لون الشعر.
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