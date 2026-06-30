الثلاثاء 2026-06-30 11:07 ص

هل تشاركين مكياجكِ؟ إليكِ ما يحذر منه الأطباء

dew
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت تقارير طبية من مشاركة مستحضرات التجميل وأدوات المكياج، مؤكدة أن هذه العادة قد تنقل البكتيريا والفيروسات وتسبب مشكلات صحية.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن مشاركة الماسكارا والكحل قد تؤدي إلى التهابات العين، فيما قد تنقل فرش المكياج البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أن تشارك أحمر الشفاه أو مرطب الشفاه قد ينقل فيروس الهربس.

ونصح المتخصصون بعدم مشاركة أدوات التجميل، مع تنظيف الفرش والإسفنجات بانتظام والتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية.
 
 


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