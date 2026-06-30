هل تشاركين مكياجكِ؟ إليكِ ما يحذر منه الأطباء

وأوضح الخبراء أن مشاركة الماسكارا والكحل قد تؤدي إلى التهابات العين، فيما قد تنقل فرش المكياج البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أن تشارك أحمر الشفاه أو مرطب الشفاه قد ينقل فيروس الهربس.
ونصح المتخصصون بعدم مشاركة أدوات التجميل، مع تنظيف الفرش والإسفنجات بانتظام والتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية.
-
أخبار متعلقة
-
طريقة مبتكرة لتكثيف الشعر بتكلفة أقل - صور
-
خطأ شائع بعد الاستحمام يهدد كثافة الشعر
-
أسرار التخلص من الرؤوس السوداء في دقائق
-
أخطاء بسيطة تُفقد واقي الشمس فعاليته
-
تكتل المكياج.. أخطاء بسيطة تفسد إطلالتك
-
أظافر الليمون تتصدر موضة صيف 2026 - صور
-
عودة قصات الطبقات في صيف 2026
-
سر حماية الشعر قبل المسبح في الصيف