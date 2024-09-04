هل تعانين من انتفاخات تحت العينين؟ إليكِ هذا العلاج المنزلي الفعال

الوكيل الإخباري- يستهلك الكثير من الأشخاص الكافيين على شكل مشروبات، مثل القهوة والشاي، كونه منبهًا طبيعيًّا يزيد اليقظة والطاقة. لكن هل تعلم أن لهذه المادة دورًا تجميليًّا أيضًا؟

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إذا كان لديك أكياس تحت عينيك بسبب قلة النوم، فقد يساعد كريم العيون الذي يحتوي على الكافيين في تقليل الانتفاخات التي تجعلك تبدو متعبًا مؤقتًا.



لكن كريمات العيون التي تحتوي على الكافيين لن تساعد في علاج الانتفاخات تحت العينين الناتجة عن العوامل الوراثية أو المشكلات الصحية.



عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، تتلقى منطقة تحت العينين كمية أقل من الدم المؤكسج، مما يجعل الجلد يبدو أزرق ومنتفخًا.



تُظهر الأبحاث أن الكافيين الموضعي يمكن أن يحفز الدورة الدموية حول عينيك، مما قد يساعد في تحسين مظهر الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين.



إذ وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن ضمادات الكافيين مع زيت الإيمو و"فيتامين ك" تساعد في تقليل انتفاخ العينين وتقليل مظهر الهالات السوداء.



ومع ذلك، يمكن لفيتامين ك أيضًا تحسين الدورة الدموية، كما يعمل زيت الإيمو على ترطيب البشرة.

وفيما وجدت دراسة صغيرة أجريت على 35 شخصًا أن التأثير المبرد لجل العيون الذي يحتوي على الكافيين ساهم في إزالة الانتفاخات من العينين.

عربي بوست