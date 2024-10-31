هل تفي مُستحضرات حشو التجاعيد بالوعود التي تُطلقها؟

الوكيل الإخباري- تعد مُستحضرات حشو التجاعيد بتمليس الخطوط المُزعجة التي تظهر على البشرة والتقليل من حدّة الطيّات الجانبيّة التي تفصل بين جانبي الأنف وطرفي الشفاه. فهل تفي هذه المُستحضرات حقًا بوعودها؟

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تتوجه مُستحضرات محو التجاعيد لمن يرغب في تمليس الخطوط والتجاعيد التي تظهر على البشرة دون اللجوء إلى حقنها بالبوتوكس أو الحمض الهيالوروني. تأخذ هذه المستحضرات شكل أمبولة، أو إصبع، أو حتى قلم. وهي تُعتبر علاجًا فائق التركيز يعمل على إخفاء علامات التقدّم بالعمر التي تظهر على البشرة.



مهمتها الأساسية:

تُسند إلى مُستحضرات حشو التجاعيد مهمة واحدة فقط، هي أن تكون فعّالة في التخفيف من حدّة الخطوط والتجاعيد والطيّات. يتم تصميم تركيبة هذه المُستحضرات عادةً لتعالج جميع الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد، وتستعين بمعايير مُتعدّدة للتأثير على عدة مستويات والحصول على نتيجة مُتكاملة.



تتضمن تركيبة مُستحضرات حشو التجاعيد مكونات نشطة ذات فوائد متنوّعة ولكنها مُتكاملة: مكونات شبيهة بالبوتوكس مثل البيبتيدات التي تُملّس التجاعيد السطحيّة وتُساعد على ارتخاء العضلات، والحمض الهيالوروني بأوزان جزيئيّة مُختلفة لملء الطيّات، ومكونات نشطة أكثر قوة قد تشمل الباكوشيول، وهو بديل للريتينول يعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين والإلستين في الأدمة للحفاظ على متانة البشرة ومرونتها.



كيفيّة استعمالها:

تتميّز مُستحضرات حشو التجاعيد بسهولة استعمالها، إذ يتم تطبيقها صباحًا ومساءً على المنطقة التي تظهر فيها التجاعيد قبل وضع المصل وكريم النهار. في حالة المُستحضر الذي يأخذ شكل أمبولة، فإنه يؤمّن الجرعة المُناسبة لكل استعمال، أما بالنسبة لمُستحضرات حشو التجاعيد التي تأخذ أشكالًا أخرى، فيتم وضع القليل منها في تجويفات التجاعيد وتدليكه بحركات ناعمة لجعل المُنتج يتغلغل جيدًا في التجعيدة ويعمل على تعبئتها وتمليسها. بعض أنواع حشو التجاعيد تكون مزوّدة بطرف دائري مُتحرّك يوفّر عمليّة تدليك البشرة.



يمكن استعمال هذا النوع من المستحضرات على جميع تجاعيد الوجه: تجاعيد الجبهة، خطوط العبوس، تجاعيد محيط العينين، الطيّات الأنفيّة الشفويّة، وطيّات المرارة. تتوجه بعض هذه المُستحضرات إلى العناية بمنطقة محيط العينين، وهي تؤثّر على التجاعيد والهالات الداكنة والجيوب في الوقت نفسه. أما بالنسبة للوقت المثالي للبدء بإدراج استعمال هذه المُستحضرات في روتين العناية التجميليّة اليومية، فهو بمُجرد ظهور التجاعيد، وذلك للحدّ من ظهورها وتفاقم وضعها. وغالبًا ما تظهر أول هذه التجاعيد في الثلاثينات وتكون ناتجة عن الجفاف أو تجاعيد تعبيريّة تطال الجبين وزوايا العينين ومُحيط الشفاه.



ما هي النتائج المتوقّعة منها؟

هل تتمتّع مُستحضرات حشو التجاعيد بالفعالية نفسها التي تؤمّنها حقن البوتوكس والحمض الهيالوروني؟ النتائج التي تؤمّنها الحقن فوريّة وواضحة، وهي تُحدث فرقًا واضحًا في وقت قصير عندما يتم تنفيذها على يد طبيب مؤهّل في هذا المجال. أما عند استعمال مُستحضرات حشو التجاعيد، فيجب التحلّي بالصبر والمثابرة على إدراجها في روتين العناية التجميليّة اليومية. إذ تندرج هذه المُستحضرات ضمن عائلة المُستحضرات المُضادة للشيخوخة، التي ترتبط فعاليتها باستعمالها بشكل مُنتظم مرتين يوميًا ولمدة شهر على الأقل بهدف الحصول على النتيجة المرجوة.