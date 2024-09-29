هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟

الوكيل الإخباري- فصل الشتاء يعني للكثيرات بشرة شديدة الجفاف وغير نضرة، وهو ما يتطلب عناية خاصة باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة المتنوعة، لكن رغم الاهتمام بترطيب البشرة المستمرة فقد تواجهين نتائج سلبية ومزعجة.



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وتقول الزميلة في الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية الدكتورة جيني ليو لموقع "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) إن "أطباء الأمراض الجلدية يستخدمون الفازلين في علاج العديد من مشكلات البشرة؛ فهو ليس مستحضرا آمنا للأطفال فقط، بل يوفر أيضا ترطيبا مميزا للبشرة الجافة والملتهبة".



ويقول الخبراء إنه يمكن الاستعانة بخطوة "سلغنغ" كخطوة أخيرة في نظام العناية ببشرتك بعد التنظيف والترطيب.



وتوصي الدكتورة ليندسي زوبريتسكي، اختصاصية الأمراض الجلدية المعتمدة، ولديها أكثر من 400 ألف متابع على منصة تيك توك؛ بوضع "طبقة رقيقة جدًّا" على الوجه بالكامل، خاصة خلال أشهر الشتاء.



وعلى عكس معظم المستحضرات، لا يتم امتصاص الفازلين مباشرة في الجلد، وبدل ذلك فإنه يعمل حاجزا سطحيا لمنع فقدان الماء من البشرة.