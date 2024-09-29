 
الأحد 2024-09-29 01:25 م
 
 

هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 12:08 م

الوكيل الإخباري-   فصل الشتاء يعني للكثيرات بشرة شديدة الجفاف وغير نضرة، وهو ما يتطلب عناية خاصة باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة المتنوعة، لكن رغم الاهتمام بترطيب البشرة المستمرة فقد تواجهين نتائج سلبية ومزعجة.

اضافة اعلان

 

وتقول الزميلة في الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية الدكتورة جيني ليو لموقع "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) إن "أطباء الأمراض الجلدية يستخدمون الفازلين في علاج العديد من مشكلات البشرة؛ فهو ليس مستحضرا آمنا للأطفال فقط، بل يوفر أيضا ترطيبا مميزا للبشرة الجافة والملتهبة".

ويقول الخبراء إنه يمكن الاستعانة بخطوة "سلغنغ" كخطوة أخيرة في نظام العناية ببشرتك بعد التنظيف والترطيب.

وتوصي الدكتورة ليندسي زوبريتسكي، اختصاصية الأمراض الجلدية المعتمدة، ولديها أكثر من 400 ألف متابع على منصة تيك توك؛ بوضع "طبقة رقيقة جدًّا" على الوجه بالكامل، خاصة خلال أشهر الشتاء.

وعلى عكس معظم المستحضرات، لا يتم امتصاص الفازلين مباشرة في الجلد، وبدل ذلك فإنه يعمل حاجزا سطحيا لمنع فقدان الماء من البشرة.

 

استخدامات الفازلين
حاجز لحماية البشرة
يقلل الحكة والالتهاب
علاج التهاب الحفاضات
التئام الجلد
منع التقشير

أضرار محتملة
ورغم قدرة الفازلين الفائقة على ترطيب البشرة وجعلها ممتلئة وغير جافة، فإنه غير مناسب لجميع أنواع البشرة.

ومن غير المحتمل أن يسد الفازلين في حد ذاته المسام، إلا أنه قد يسبب تهيجًا للبشرة المعرضة لحب الشباب وقد يتسبب في ظهور البثور.

وتنصح زوبريتسكي أيضًا بتجنب وضع الفازلين مع أي مكونات نشطة مثل الريتينول أو الريتينويد أو أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي، التي "يمكن أن تسبب المزيد من التهيج والحساسية للبشرة".

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تحصد 45 جائزة بما في ذلك جائزتان ذهبيتان في حفل توزيع جوائز "International Design Excellence Awards" 2024

وزارة المياه والري

أخبار محلية الحكومة و "الفاو" توقعان اتفاقية لمعالجة ندرة المياه

تعبيرية

طب وصحة توقيت تناول وجباتك.. كيف يؤثر على صحتك؟

g

أخبار الشركات تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"

القيادي في حزب الله نبيل قاووق

عربي ودولي إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

من المصدر

اقتصاد محلي 1238 باخرة رست بالعقبة 2024

ارشيفية

أخبار محلية دورات وأنشطة متنوعة في لواءي الكورة والوسطية

تعبيرية

فلسطين 11 ألف أسير جديد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر



 


الأكثر مشاهدة