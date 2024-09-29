هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟

ويقول الخبراء إنه يمكن الاستعانة بخطوة "سلغنغ" كخطوة أخيرة في نظام العناية ببشرتك بعد التنظيف والترطيب.
وتوصي الدكتورة ليندسي زوبريتسكي، اختصاصية الأمراض الجلدية المعتمدة، ولديها أكثر من 400 ألف متابع على منصة تيك توك؛ بوضع "طبقة رقيقة جدًّا" على الوجه بالكامل، خاصة خلال أشهر الشتاء.
وعلى عكس معظم المستحضرات، لا يتم امتصاص الفازلين مباشرة في الجلد، وبدل ذلك فإنه يعمل حاجزا سطحيا لمنع فقدان الماء من البشرة.
حاجز لحماية البشرة
يقلل الحكة والالتهاب
علاج التهاب الحفاضات
التئام الجلد
منع التقشير
أضرار محتملة
ورغم قدرة الفازلين الفائقة على ترطيب البشرة وجعلها ممتلئة وغير جافة، فإنه غير مناسب لجميع أنواع البشرة.
ومن غير المحتمل أن يسد الفازلين في حد ذاته المسام، إلا أنه قد يسبب تهيجًا للبشرة المعرضة لحب الشباب وقد يتسبب في ظهور البثور.
وتنصح زوبريتسكي أيضًا بتجنب وضع الفازلين مع أي مكونات نشطة مثل الريتينول أو الريتينويد أو أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي، التي "يمكن أن تسبب المزيد من التهيج والحساسية للبشرة".
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