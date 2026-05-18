الإثنين 2026-05-18 08:40 ص

هل يحتاج أصحاب البشرة السمراء إلى الواقي الشمسي؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 18-05-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يكاترينا تشيرنيش، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية وخبيرة التجميل، إلى أن الجميع بحاجة إلى استخدام الواقي الشمسي، بغض النظر عن لون البشرة.اضافة اعلان


وقالت إن البشرة السمراء تتمتع بحماية طبيعية أعلى بفضل زيادة نسبة الميلانين، ما يجعلها أقل عرضة للاحمرار والحروق، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتصبغات وسرطان الجلد تخترق الجلد بالعمق نفسه مهما كان لون البشرة.

وأضافت أن أصحاب البشرة السمراء يحتاجون أيضًا إلى الحماية من الشمس، بينما يكمن الفرق في أن أصحاب البشرة الفاتحة يحتاجون إلى استخدام الواقي الشمسي بشكل متكرر وبعامل حماية أعلى (SPF).

وأوضحت أن النساء اللواتي يستخدمن منتجات العناية بالبشرة يُفضّل أن يضعن الواقي الشمسي بعد الكريمات المعتادة بفترة مناسبة، مشيرة إلى أن بعض مستحضرات العناية تحتوي على عامل حماية من الشمس، لكنه غالبًا لا يكون كافيًا لتوفير حماية كاملة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي مصدر: فيروس "هانتا" ينتشر في صفوف القوات الأوكرانية على جبهة مقاطعة سومي

بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

عربي ودولي بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

تعبيرية

المرأة والجمال هل يحتاج أصحاب البشرة السمراء إلى الواقي الشمسي؟

من موقع الحادث المؤسف في بطن الغول

أخبار محلية وفاة وإصابات متوسطة وبالغة في عدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية

مسلسل العشق الممنوع

فن ومشاهير بعد 15 سنة على عرضه.. أشهر مسلسل تركي يعود إلى الواجهة من جديد

أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأطفال الذين تعرضوا لرائحة الخضروات وهم في أرحام أمهاتهم يميلون إلى الاستجابة لها بشكل إيجابي عند بلوغهم ثلاث سنوات. دراسة تكشف سببا مفاجئا وراء حب طفلك للخضروات أو رفضه ل

منوعات دراسة تكشف سببا مفاجئا وراء حب طفلك للخضروات أو رفضه لها

إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع

فن ومشاهير إعلامية مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع- صورة

لبنان

عربي ودولي لبنان: الغارات الإسرائيلية دمرت بساتين زيتون معمرة في الجنوب



 
 






الأكثر مشاهدة

 