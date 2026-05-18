هل يحتاج أصحاب البشرة السمراء إلى الواقي الشمسي؟

08:20 ص

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاترينا تشيرنيش، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية وخبيرة التجميل، إلى أن الجميع بحاجة إلى استخدام الواقي الشمسي، بغض النظر عن لون البشرة.





وقالت إن البشرة السمراء تتمتع بحماية طبيعية أعلى بفضل زيادة نسبة الميلانين، ما يجعلها أقل عرضة للاحمرار والحروق، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتصبغات وسرطان الجلد تخترق الجلد بالعمق نفسه مهما كان لون البشرة.



وأضافت أن أصحاب البشرة السمراء يحتاجون أيضًا إلى الحماية من الشمس، بينما يكمن الفرق في أن أصحاب البشرة الفاتحة يحتاجون إلى استخدام الواقي الشمسي بشكل متكرر وبعامل حماية أعلى (SPF).



وأوضحت أن النساء اللواتي يستخدمن منتجات العناية بالبشرة يُفضّل أن يضعن الواقي الشمسي بعد الكريمات المعتادة بفترة مناسبة، مشيرة إلى أن بعض مستحضرات العناية تحتوي على عامل حماية من الشمس، لكنه غالبًا لا يكون كافيًا لتوفير حماية كاملة.





