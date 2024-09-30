هل يختلف البروفايلو عن الفيلر والبوتوكس؟

إليكِ رؤى أساسية حول البروفايلو، البديل المبتكَر للفيلر والبوتوكس التقليديين.
يختلف البروفايلو اختلافاً جوهرياً عن الفيلر والبوتوكس. ففي حين أن البوتوكس عبارة عن منظّم عصبي يتم حقنه في العضلة لشلّ حركتها مؤقتاً، وبالتالي تقليل التجاعيد على الجلد أعلاه، يتكون الفيلر من حمض الهيالورونيك المتشابك الذي يضيف الحجم حيث يتم حقنه.
وعلى النقيض من ذلك، فإن البروفايلو مصنوع من حمض الهيالورونيك النقي بنسبة 100% وغير المتشابك. يركز على تحسين جودة البشرة بدلاً من مجرد ملء التجاعيد أو إضافة الحجم. مع تقدّمنا في العمر، تفقد بشرتنا البروتينات الداعمة التي تحافظ على تماسكها، مما يؤدي إلى ترهّلها وفقدان إشراقها. يعالج بروفايلو هذه المشكلات من خلال إعادة تشكيل الجلد بشكل فعّال، ويتطلب جلستين فقط.
فوائد البروفايلو
يعمل البروفايلو من طريق استهداف دائرة نصف قطرها سنتيمتران حول كل موقع حقن، باستخدام خمس نقاط حقن استراتيجية على كل جانب من الوجه. وهذا يضمن التوزيع الأمثل وامتصاص تركيبة حمض الهيالورونيك بطيئة الإطلاق.
بفضل قوامه الشبيه بالهلام، يتم توزيع بروفايلو بسلاسة من دون تكوين كتل، وهو خطر شائع مع الحشوات التقليدية. وهذا يجعله مناسباً للمناطق التي يصعُب علاجها مثل الرقبة والجبهة ومنطقة الصدر واليدين والذراعين والركبتين والبطن.
من خلال إنشاء طبقة من الرطوبة تحت سطح الجلد، يمنح بروفايلو بشرتك مظهراً متألقاً ورطباً وممتلئاً، ويقلّل بشكل فعال من الخطوط الدقيقة والشوائب مثل وضع مرشّح ناعم على بشرتك.
-
أخبار متعلقة
-
هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟
-
دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!
-
ألوان الخريف.. دليل اختيار الألوان المثالية لإطلالة متجددة
-
صيحة الأحزمة الذهبية.. أناقة الخريف
-
كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟
-
عرض أغلى حقيبة في العالم.. كم يبلغ ثمنها؟
-
انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في باريس
-
فوائد الصابون المغربي للبشرة والشعر.. هل جربتيه؟