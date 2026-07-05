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هل يشد الثلج البشرة فعلاً؟ الخبراء يجيبون

dw
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-   تحوّل الثلج في السنوات الأخيرة إلى وسيلة تجميلية شائعة في العناية بالبشرة، إذ يُستخدم لمنح الوجه مظهراً مشدوداً وتقليل الانتفاخ والاحمرار خلال دقائق، بفضل تأثيره على انقباض الأوعية الدموية.اضافة اعلان


لكن الخبراء يؤكدون أن هذه النتائج مؤقتة وسطحية، ولا تعكس تحسناً دائماً في صحة البشرة.

ومن أبرز فوائده تقليل الانتفاخ تحت العين، منح إشراقة فورية، تهدئة الاحمرار، تقليل اللمعان، وتحسين مظهر المسام مؤقتاً، إضافة إلى استخدامه قبل المكياج لزيادة ثباته.

في المقابل، يحذر المختصون من الإفراط في استخدامه أو وضعه مباشرة على الجلد، لما قد يسببه من تهيج أو جفاف أو ضعف في حاجز البشرة، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، مع التأكيد على استخدامه بطريقة آمنة أو استبداله ببدائل ألطف.
 
 


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