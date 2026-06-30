هل يكفي فيتامين C لحماية البشرة في الصيف؟

وأوضحت البروفيسورة البريطانية روزاليند سيمبسون من جامعة نوتنغهام في بريطانيا أن واقي الشمس يحجب أشعة (UVB) المسببة للحروق وسرطان الجلد، ويفلتر أشعة (UVA) المسؤولة عن تلف الخلايا وظهور التجاعيد، بينما يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة يحيّد الجذور الحرة التي تضر بالكولاجين وتقلل مرونة البشرة.
وأظهرت الدراسات أن فيتامين C قد يعزز مقاومة البشرة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية عند استخدامه مع واقي الشمس، لكنه لا يغني عنه.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة استخدام واقي شمس واسع الطيف وتجديده بانتظام وتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة.
-
أخبار متعلقة
-
ألوان غير متوقعة تتصدر موضة الأظافر 2026
-
وداعًا للأقنعة الورقية.. اتجاه جديد للعناية بالبشرة
-
هل تشاركين مكياجكِ؟ إليكِ ما يحذر منه الأطباء
-
طريقة مبتكرة لتكثيف الشعر بتكلفة أقل - صور
-
خطأ شائع بعد الاستحمام يهدد كثافة الشعر
-
أسرار التخلص من الرؤوس السوداء في دقائق
-
أخطاء بسيطة تُفقد واقي الشمس فعاليته
-
تكتل المكياج.. أخطاء بسيطة تفسد إطلالتك