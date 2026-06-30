الثلاثاء 2026-06-30 02:20 م

هل يكفي فيتامين C لحماية البشرة في الصيف؟

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري-   أكد خبراء في طب الأمراض الجلدية أن الاعتماد على فيتامين C وحده لا يكفي لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، مشددين على أنه لا يُعد بديلاً عن واقي الشمس، بل يعمل معه كـ"خط دفاع ثنائي" لتعزيز حماية الجلد والحد من علامات الشيخوخة المبكرة.اضافة اعلان


وأوضحت البروفيسورة البريطانية روزاليند سيمبسون من جامعة نوتنغهام في بريطانيا أن واقي الشمس يحجب أشعة (UVB) المسببة للحروق وسرطان الجلد، ويفلتر أشعة (UVA) المسؤولة عن تلف الخلايا وظهور التجاعيد، بينما يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة يحيّد الجذور الحرة التي تضر بالكولاجين وتقلل مرونة البشرة.

وأظهرت الدراسات أن فيتامين C قد يعزز مقاومة البشرة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية عند استخدامه مع واقي الشمس، لكنه لا يغني عنه.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة استخدام واقي شمس واسع الطيف وتجديده بانتظام وتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة.
 
 


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