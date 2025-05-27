هل يناسب سيروم فيتامين C البشرة الحساسة؟

الوكيل الإخباري- تتزايد شعبية سيروم فيتامين C في روتينات العناية بالبشرة، لما له من فوائد في تفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد، لكن يبقى السؤال: هل يناسب البشرة الحساسة؟

اضافة اعلان



وفقًا لخبراء الجلد، فإن فيتامين C يمكن أن يكون مفيدًا للبشرة الحساسة إذا تم استخدامه بشكل مدروس. يُنصح بالبدء بتركيز منخفض (من 5% إلى 10%) واختيار منتجات خالية من العطور والكحول. كما يُفضل تجربته على منطقة صغيرة من الجلد أولاً لتفادي التهيج.



ويؤكد الأطباء أن إدخال فيتامين C تدريجيًا في الروتين اليومي، مع ترطيب جيد واستخدام واقٍ من الشمس، يساعد على التمتع بفوائده دون تعريض البشرة الحساسة للخطر.