وداعًا لتعرّق الوجه: حيل يابانية تحافظ على مكياجك في الحر الشديد

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد تعرّق الوجه وتواجه النساء مشكلة تلاشي المكياج وفقدان نضارة البشرة، ما يدفع الكثيرات للبحث عن حلول سريعة.

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وتعتمد النساء اليابانيات على مجموعة حيل بسيطة وفعّالة للحد من التعرق والحفاظ على مكياج ثابت، أبرزها: تبريد البشرة قبل المكياج، استخدام طبقات خفيفة من المستحضرات، وتطبيق التونر المبرد ككمادات.



كما يركزن على الترطيب الخفيف بدل تجفيف البشرة، واستخدام أوراق امتصاص الزيوت، وتثبيت المكياج تدريجيًا بين المراحل، إلى جانب العناية بفروة الرأس وخط الشعر.



وتشمل الحيل أيضاً اختيار تسريحات شعر مرفوعة، استخدام رذاذ منعش خلال اليوم، وتبريد مناطق النبض مثل الرقبة وخلف الأذنين، للحفاظ على انتعاش البشرة طوال اليوم.