وداعاً لصمغ الأظافر العنيد: الحل النهائي بخطوات بسيطة

الوكيل الإخباري- يعد صمغ الأظافر من المواد اللاصقة القوية التي قد تكون صعبة الإزالة، خاصة إذا التصق بالأظافر لفترة طويلة. لكن مع بعض الطرق البسيطة يمكن التخلص من هذا الصمغ بسهولة دون التسبب في ضرر للأظافر.

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استخدام مزيل الأظافر: يمكن لمزيل الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون أن يزيل الصمغ بسرعة. ضعي القليل من المزيل على قطعة قطن وافركي المنطقة المصابة بلطف.



نقع الأظافر في الماء الدافئ: يمكن نقع الأظافر في ماء دافئ لبضع دقائق، مما يساعد على تخفيف الصمغ، ثم استخدمي أداة خشبية أو زجاجية لإزالته بلطف.



استخدام زيت الزيتون أو الفازلين: تدليك الأظافر بزيت الزيتون أو الفازلين يمكن أن يساعد على تليين الصمغ وإزالته بسهولة.



الحذر عند إزالة الصمغ: تجنبي استخدام أدوات حادة لإزالة الصمغ، حتى لا تؤذي الأظافر أو الجلد المحيط بها.