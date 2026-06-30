وداعًا للأقنعة الورقية.. اتجاه جديد للعناية بالبشرة

وتشمل هذه البدائل أقنعة الطين لتنظيف عميق للبشرة، ومزيج الشوفان والعسل لترطيب وتهدئة البشرة الحساسة، إضافة إلى جل الألوفيرا للتلطيف والترطيب، وشرائح الخيار لإنعاش الوجه وتقليل انتفاخ العينين، والزبادي لتقشير خلايا الجلد الميتة بلطف.
كما يمكن الاعتماد على الأقنعة القماشية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام كخيار مستدام، بما يحقق توازناً بين العناية بالبشرة والحفاظ على البيئة.
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