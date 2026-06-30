الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

وداعًا للأقنعة الورقية.. اتجاه جديد للعناية بالبشرة

ثصب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   برزت أقنعة الوجه الورقية كخيار شائع في روتين العناية بالبشرة، إلا أن استخدامها لمرة واحدة وتغليفها البلاستيكي يسببان أثراً بيئياً سلبياً، ما دفع إلى التوجه نحو بدائل طبيعية ومستدامة توفر عناية فعالة دون الإضرار بالبيئة.

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وتشمل هذه البدائل أقنعة الطين لتنظيف عميق للبشرة، ومزيج الشوفان والعسل لترطيب وتهدئة البشرة الحساسة، إضافة إلى جل الألوفيرا للتلطيف والترطيب، وشرائح الخيار لإنعاش الوجه وتقليل انتفاخ العينين، والزبادي لتقشير خلايا الجلد الميتة بلطف.


كما يمكن الاعتماد على الأقنعة القماشية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام كخيار مستدام، بما يحقق توازناً بين العناية بالبشرة والحفاظ على البيئة.

 


 

 
 


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