وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها

الثلاثاء، 14-04-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   تتوفر مجموعة من العلاجات الطبيعية التي قد تساهم في تقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة تدريجيًا، حيث تبرز خمسة خيارات فعّالة في هذا المجال.


يأتي عصير الليمون في مقدمة هذه العلاجات، بفضل احتوائه على فيتامين "سي" الذي يعمل كمفتّح طبيعي للبشرة. يليه الصبّار (الألوفيرا)، الذي يحتوي على مادة الألوين التي تساعد في تقليل التصبغات. كما يُعد خل التفاح خيارًا مفيدًا لاحتوائه على حمض الأسيتيك، الذي قد يساهم في تفتيح البقع.

إضافة إلى ذلك، يتميّز الكركم بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في توحيد لون البشرة، بينما يحتوي اللبن (الزبادي) على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشّر طبيعي لطيف، ما يعزز نضارة البشرة.

وتبرز أهمية الاستمرارية في استخدام هذه المكونات للحصول على نتائج ملموسة، مع ضرورة اختبار الحساسية قبل الاستخدام، وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية، لضمان فاعلية هذه العلاجات الطبيعية.
 
 


