وداعاً للتجاعيد... قناع طبيعي لشدّ البشرة

ويؤكد الخبراء أن قناع الخميرة وماء الورد يمتلك العديد من المميزات الجمالية، إذ يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والشوائب ويجعل البشرة مشدودة وناعمة كما لو أنها خضعت للعناية بالتقنيات الحديثة لشدّ البشرة والتخلص من التجاعيد.
ويُحضّر هذا القناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، الماء الفاتر، وماء الورد.
خذي ملعقة كبيرة من الخميرة، وأضيفي إليها مقداراً مناسباً من ماء الورد، والقليل من الماء الفاتر. ثم امزجي كل المكوّنات جيداً حتى الحصول على قوام متجانس. وأخيراً ضعي هذا "الماسك" على كامل وجهك والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن من المهم استخدام خميرة البيرة في هذا القناع، والابتعاد عن الخميرة الفورية، لأنها لن تساعدكِ في الحصول على قوام متجانس.
-
أخبار متعلقة
-
نصائح بسيطة لحماية الجلد أثناء الحمل
-
لبشرة مشرقة.. جربي هذه الأطعمة الغنية بالكولاجين
-
ما هي الخطوات المناسبة لعلاج الشعر التالف؟
-
اكسسوارات يمكن تنسيقها مع اللون الازرق - صور
-
على غرار الأميرة ديانا.. بنطال 'كابري' يعود هذا الصيف
-
نصائح فعّالة لشد ترهلات الذراعين بعد سن الـ 30
-
الأخضر النيون لون صيف 2024
-
حماية البشرة من تأثيرات التغيّر المناخي... نصائح ذهبية