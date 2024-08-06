 
الثلاثاء 2024-08-06 03:43 م
 
 

وداعاً للتجاعيد... قناع طبيعي لشدّ البشرة

قناع للبشرة
قناع للبشرة




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-   ينصح خبراء الجمال السيدات بتطبيق قناع الخميرة وماء الورد، باعتبار أنه من أفضل الأقنعة التي تساعد في عملية شدّ البشرة وتفتيح لونها، وهو بديل فعّال لحقن البوتوكس والفيلر.


ويؤكد الخبراء أن قناع الخميرة وماء الورد يمتلك العديد من المميزات الجمالية، إذ يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والشوائب ويجعل البشرة مشدودة وناعمة كما لو أنها خضعت للعناية بالتقنيات الحديثة لشدّ البشرة والتخلص من التجاعيد.


ويُحضّر هذا القناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، الماء الفاتر، وماء الورد.
خذي ملعقة كبيرة من الخميرة، وأضيفي إليها مقداراً مناسباً من ماء الورد، والقليل من الماء الفاتر. ثم امزجي كل المكوّنات جيداً حتى الحصول على قوام متجانس. وأخيراً ضعي هذا "الماسك" على كامل وجهك والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة.


تجدر الإشارة إلى أن من المهم استخدام خميرة البيرة في هذا القناع، والابتعاد عن الخميرة الفورية، لأنها لن تساعدكِ في الحصول على قوام متجانس.

 

لها 

gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية إيعاز هام من مدير الأمن العام تزامنا مع نتائج التوجيهي

صورة سيلفي

منوعات بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

حزب الله

عربي ودولي "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقرير الاستدامة لعام 2024

مبنى امانة عمان

أخبار محلية "اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

العضلات

طب وصحة طريقة علمية لتقييم قوّة عضلات العمود الفقري

ازالة الحبر

فيديو منوع طريقة سهلة لإزالة الحبر من الملابس





 


 



الأكثر مشاهدة