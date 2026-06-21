وداعاً للشمس القوية.. تان طبيعي بمكونات منزلية

الوكيل الإخباري- مع بداية الصيف، تزداد الرغبة في الحصول على بشرة برونزية جذابة دون التعرض لساعات طويلة لأشعة الشمس.

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ولحسن الحظ، توجد بدائل طبيعية تساعد على تعزيز اللون الذهبي للبشرة مع الحفاظ على ترطيبها ونضارتها.



ومن أبرز هذه البدائل زيت الجزر الغني بالبيتا كاروتين، وزيت جوز الهند الذي يمنح البشرة لمعاناً صحياً، إضافة إلى القهوة والكاكاو الخام اللذين يساعدان على إضفاء لون برونزي مؤقت وتحسين مظهر الجلد. كما يُستخدم الشاي الأسود وزبدة الشيا المنزلية للحصول على إشراقة دافئة وطبيعية.



وتلعب التغذية دوراً مهماً في تعزيز التان الطبيعي، خاصة مع تناول أطعمة غنية بالبيتا كاروتين، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو والمشمش والقرع.



ويؤكد الخبراء أن التقشير المنتظم والترطيب اليومي من أهم الخطوات للحفاظ على لون برونزي متجانس وإطلالة صيفية صحية، مع ضرورة تجربة أي مكون جديد على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه.

زيت الجزر

زيت جوز الهند