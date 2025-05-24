ودّعي تقصف الشعر للأبد بهذه الخطوات البسيطة

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الوكيل الإخباري- تقصف الشعر من أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه النساء والرجال على حد سواء، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة مثل الاستخدام المفرط للحرارة، والصبغات الكيميائية، وسوء التغذية، وحتى التوتر النفسي. لكن هل تعلمين أن التخلص من هذه المشكلة لا يتطلب دائمًا منتجات باهظة الثمن أو زيارات متكررة لصالونات التجميل؟ إليك خطوات بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا وتمنحك شعرًا صحيًا ولامعًا بعيدًا عن التقصف. اضافة اعلان





1. قصّ الأطراف بانتظام

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه فعّال جدًا. قصّ أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع يساعد في التخلص من الأجزاء المتقصفة ويمنع امتداد الضرر إلى باقي الشعر.



2. التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

المجففات والمكواة تسبب جفاف الشعر وتكسره. حاولي تقليل استخدامها لأقصى حد، واستخدمي دائمًا بخاخًا واقيًا من الحرارة قبل التصفيف.



3. الترطيب العميق الأسبوعي

دللي شعرك بقناع ترطيب عميق مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند، أو زيت الأرغان، أو العسل واللبن لتغذية الشعر بعمق ومنع تقصفه.



4. التوقف عن غسل الشعر يوميًا

الغسل المفرط يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر. يُفضَّل غسل الشعر 2-3 مرات في الأسبوع فقط، واستخدام شامبو خفيف وخالٍ من الكبريتات.



5. التجفيف بلطف

ابتعدي عن فرك الشعر بالمنشفة بعد الاستحمام. استخدمي منشفة قطنية أو قميصًا قطنيًا ناعمًا لتجفيفه بلطف، واتركيه ليجف طبيعيًا قدر الإمكان.



6. النوم على وسادة حريرية

الوسائد القطنية التقليدية قد تسبب احتكاكًا يؤدي إلى تكسر الشعر. استبدليها بوسادة حريرية تقلل الاحتكاك وتحافظ على نعومة الشعر.



7. التغذية السليمة وشرب الماء

الشعر الصحي يبدأ من الداخل. تأكدي من تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B، وC، وشرب كميات كافية من الماء يوميًا.



8. تجنّب ربط الشعر بشدة

الربطات القوية والضيقة تؤدي إلى تقصف الشعر وتكسره، خصوصًا من الأمام. اختاري تسريحات فضفاضة واستخدمي أربطة ناعمة وغير معدنية.