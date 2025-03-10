وسادات التونر: الحل المثالي لبشرة صحية ونضرة

فوائد وسادات التونر:
تقشير لطيف: تحتوي على أحماض AHA أو BHA التي تساعد في تجديد البشرة.
تنظيف مضاعف: تزيل الشوائب بعد غسيل الوجه، مما يمنح تنظيفًا أعمق.
ترطيب البشرة: تحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أو الألوفيرا لترطيب البشرة.
توازن الحموضة: تعيد توازن الحموضة الطبيعي للبشرة.
تقليص حجم المسام: تمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.
للبشرة الدهنية: تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك.
للبشرة الحساسة: تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا.
للبشرة الجافة: غنية بمكونات مرطبة مثل الجليسرين.
للتقشير: تحتوي على أحماض AHA أو BHA.
استخدميها بعد تنظيف الوجه لتمسح البشرة بلطف.
ثم استخدمي السيروم والمرطب المناسب.
لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية البشرة.
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