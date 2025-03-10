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وسادات التونر: الحل المثالي لبشرة صحية ونضرة

ج\ج\
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-  وسادات التونر هي أقراص قطنية مشبعة بمحلول التونر، تقدم نفس فوائد التونر السائل لكنها أكثر عملية. تساعد في تنظيف البشرة بعمق، إزالة الشوائب والزيوت الزائدة، والحفاظ على توازن الحموضة في البشرة، كما تحتوي على مكونات إضافية تمنح فوائد مثل الترطيب وتقليص المسام. تعد وسادات التونر ابتكارًا كوريًا رائجًا لسهولة استخدامها وحملها.

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فوائد وسادات التونر:
تقشير لطيف: تحتوي على أحماض AHA أو BHA التي تساعد في تجديد البشرة.
تنظيف مضاعف: تزيل الشوائب بعد غسيل الوجه، مما يمنح تنظيفًا أعمق.
ترطيب البشرة: تحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أو الألوفيرا لترطيب البشرة.
توازن الحموضة: تعيد توازن الحموضة الطبيعي للبشرة.
تقليص حجم المسام: تمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.

 

أنواع وسادات التونر:
للبشرة الدهنية: تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك.
للبشرة الحساسة: تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا.
للبشرة الجافة: غنية بمكونات مرطبة مثل الجليسرين.
للتقشير: تحتوي على أحماض AHA أو BHA.

 

كيفية الاستخدام:
استخدميها بعد تنظيف الوجه لتمسح البشرة بلطف.
ثم استخدمي السيروم والمرطب المناسب.
لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية البشرة.

 

 

الجزيرة 

 
 
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