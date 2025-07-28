الإثنين 2025-07-28 01:58 م
 

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل

غالا
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   حلم الكثير من النساء بالحصول على بشرة نضرة ومشرقة دون اللجوء إلى المستحضرات الصناعية أو العلاجات المكلفة. ومع تزايد الإقبال على الحلول الطبيعية، تقدم الوصفات المنزلية بديلاً فعالًا وآمنًا للعناية بالبشرة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت : 

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إليكِ أبرز الوصفات الطبيعية لبشرة صحية ومتوهجة:
وصفة الأرز والسمسم:
نقعي كميات متساوية من الأرز وبذور السمسم طوال الليل، ثم اطحني الخليط وضعيه على الوجه والجسم لمدة دقيقتين قبل غسله بالماء البارد. تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.
وصفة الحليب:
ضعي طبقة رقيقة من الحليب قليل الدسم على الوجه، ودلكي بحركات تصاعدية. يُترك حتى تمتصه البشرة ثم يُغسل صباحًا. تعمل هذه الطريقة على تغذية البشرة وتفتيح البقع الداكنة.
وصفة الزيوت الطبيعية:
استخدمي زيت جوز الهند أو اللوز أو البابونج أو اللافندر لترطيب وتغذية البشرة. للبشرة الجافة، يُترك الزيت طوال الليل. للبشرة العادية، يُغسل بعد ساعة. للحصول على نتائج أفضل، اغسلي الوجه بماء بارد ومنظف خالٍ من البارابين والكبريتات.


هذه الوصفات تمنحكِ توهجًا طبيعيًا دون آثار جانبية، وهي مثالية للعناية اليومية بالبشرة.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

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