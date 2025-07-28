وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل

إليكِ أبرز الوصفات الطبيعية لبشرة صحية ومتوهجة:
وصفة الأرز والسمسم:
نقعي كميات متساوية من الأرز وبذور السمسم طوال الليل، ثم اطحني الخليط وضعيه على الوجه والجسم لمدة دقيقتين قبل غسله بالماء البارد. تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.
وصفة الحليب:
ضعي طبقة رقيقة من الحليب قليل الدسم على الوجه، ودلكي بحركات تصاعدية. يُترك حتى تمتصه البشرة ثم يُغسل صباحًا. تعمل هذه الطريقة على تغذية البشرة وتفتيح البقع الداكنة.
وصفة الزيوت الطبيعية:
استخدمي زيت جوز الهند أو اللوز أو البابونج أو اللافندر لترطيب وتغذية البشرة. للبشرة الجافة، يُترك الزيت طوال الليل. للبشرة العادية، يُغسل بعد ساعة. للحصول على نتائج أفضل، اغسلي الوجه بماء بارد ومنظف خالٍ من البارابين والكبريتات.
هذه الوصفات تمنحكِ توهجًا طبيعيًا دون آثار جانبية، وهي مثالية للعناية اليومية بالبشرة.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يجب غسل فرش المكياج بانتظام؟
-
التوت الأزرق: فاكهة خارقة تحارب التجاعيد وتمنح بشرتك إشراقة شبابية
-
خطوات سهلة لتعديل المكياج بعد التعرق في الطقس الحار
-
وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الرموش في المنزل
-
كريم أم زيت للجسم؟ الفرق بينهما وأفضل توقيت لاستخدام كل منهما
-
بين البحر والشمس... هكذا تحافظين على صحة شعركِ
-
أبرزي سمرتكِ الذهبية مع أفضل الزيوت اللامعة هذا الصيف
-
دراسة تكشف عن شكل "الشفاه المثالية" للإناث