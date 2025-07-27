وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الرموش في المنزل

الوكيل الإخباري- تحلم كثير من النساء برموش كثيفة وطويلة دون الحاجة للماسكارا، وتعد الوصفات الطبيعية خيارًا آمنًا وفعّالًا. إليكِ أبرزها:

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1. زيت جوز الهند

يساعد على منع تساقط الرموش وتعزيز نموها.

استخدمي قطعة قطن لوضع الزيت على خطي الرموش قبل النوم.

اغسليه صباحًا.



2. الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات أكسدة تحفز نمو الرموش.

امسحي منقوع الشاي البارد على الرموش بقطنة، أو اشربيه مرتين يوميًا.



3. زبدة الشيا

غنية بفيتامين C ومضادات الالتهاب.

افركي كمية صغيرة بأطراف أصابعك وضعيها على الرموش ليلاً.



استخدام هذه الوصفات بانتظام يساعد على تحسين صحة الرموش بشكل طبيعي وآمن.