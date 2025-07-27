الأحد 2025-07-27 02:58 م
 

وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الرموش في المنزل

لالللا
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-   تحلم كثير من النساء برموش كثيفة وطويلة دون الحاجة للماسكارا، وتعد الوصفات الطبيعية خيارًا آمنًا وفعّالًا. إليكِ أبرزها:

اضافة اعلان


1. زيت جوز الهند
يساعد على منع تساقط الرموش وتعزيز نموها.
استخدمي قطعة قطن لوضع الزيت على خطي الرموش قبل النوم.
اغسليه صباحًا.


2. الشاي الأخضر
يحتوي على مضادات أكسدة تحفز نمو الرموش.
امسحي منقوع الشاي البارد على الرموش بقطنة، أو اشربيه مرتين يوميًا.


3. زبدة الشيا
غنية بفيتامين C ومضادات الالتهاب.
افركي كمية صغيرة بأطراف أصابعك وضعيها على الرموش ليلاً.


استخدام هذه الوصفات بانتظام يساعد على تحسين صحة الرموش بشكل طبيعي وآمن.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

طب وصحة 7 علامات تحذيرية تشير إلى مشاكل في المرارة

زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

أخبار الشركات زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

مهرجان جرش ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

طب وصحة “ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!

للا

طب وصحة عصير الشمندر... هذا ما يفعله كوبان منه بجسمك!

اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني

شؤون برلمانية اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري



 
 





الأكثر مشاهدة