وصفات طبيعية لتفتيح الركبة وتوحيد لون البشرة

1 - عصير الليمون والعسل
امزجي عصير نصف ليمونة مع ملعقة من العسل.
دلكي المزيج على الركبة بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.
يعتبر الليمون من المكونات التي تساعد في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على حمض الستريك.
امزجي ملعقة من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون.
ضعي الخليط على الركبة ودلكيها بلطف.
زيت جوز الهند غني بفيتامين E الذي يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.
امزجي ملعقة من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون.
استخدمي المزيج كمقشر طبيعي للركبة عن طريق فركه بلطف على المنطقة، ثم اغسليها بماء دافئ.
يساعد السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يعزز زيت الزيتون الترطيب والتغذية.
امزجي ملعقة من مسحوق الكركم مع القليل من الحليب حتى تحصلي على معجون ناعم.
ضعي المعجون على الركبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله.
الكركم له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في تفتيح البشرة.
ضعي جل الصبار الطازج على الركبة واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.
تأكدي من ترطيب الركبة بشكل دوري بعد استخدام الوصفات.
تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدمي واقي شمس عند الخروج.
قومي بتنظيف الركبة بانتظام لإزالة الأوساخ والخلايا الميتة التي قد تتسبب في اسمراره
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