وصفات طبيعية لتفتيح الركبة وتوحيد لون البشرة

الوكيل الإخباري- تفتيح الركبة من الأمور التي تشغل بال العديد من الأشخاص، حيث قد تصبح البشرة في هذه المنطقة داكنة نتيجة للعديد من العوامل مثل الاحتكاك، التعرق، أو التعرض لأشعة الشمس.

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لحسن الحظ، هناك عدة وصفات طبيعية يمكن أن تساعد في تفتيح هذه المنطقة بشكل آمن وفعّال:



1 - عصير الليمون والعسل

امزجي عصير نصف ليمونة مع ملعقة من العسل.

دلكي المزيج على الركبة بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

يعتبر الليمون من المكونات التي تساعد في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على حمض الستريك.

2 - زيت جوز الهند والليمون

امزجي ملعقة من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون.

ضعي الخليط على الركبة ودلكيها بلطف.

زيت جوز الهند غني بفيتامين E الذي يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.

3- مقشر السكر والزيت

امزجي ملعقة من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون.

استخدمي المزيج كمقشر طبيعي للركبة عن طريق فركه بلطف على المنطقة، ثم اغسليها بماء دافئ.

يساعد السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يعزز زيت الزيتون الترطيب والتغذية.

4 - مسحوق الكركم والحليب

امزجي ملعقة من مسحوق الكركم مع القليل من الحليب حتى تحصلي على معجون ناعم.

ضعي المعجون على الركبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله.

الكركم له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في تفتيح البشرة.

5 - الألوفيرا (جل الصبار)

ضعي جل الصبار الطازج على الركبة واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

الألوفيرا يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.