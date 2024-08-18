وصفات طبيعية لتقشير الشفاه بخطوات بسيطة

اخلطي كميات متساوية من السكر البني وزيت الزيتون.
اشطفي الشفاه بالماء الدافئ وطبقي مرطب شفاه.
ضعي طبقة رقيقة من العسل على شفتيك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها.
زبدة الشيا غنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشفاه وتجعلها ناعمة.
ضعي شريحة خيار باردة على شفتيك لمدة 15 دقيقة، فالخيار له تأثير مهدئ ومرطب.
اخلطي القهوة المطحونة مع القليل من زيت الزيتون لصنع مقشر طبيعي.
دلكي شفتيك بلطف بهذا الخليط.
اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والشفاه، واستخدمي مرطب شفاه بانتظام خاصة قبل النوم وبعد الأكل.
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