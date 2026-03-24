وصفات طبيعية لشفاه ناعمة وخالية من التشقق

أقنعة منزلية لترطيب الشفاه واستعادة نعومتها
في ما يلي مجموعة من الأقنعة السهلة:
جل الصبار: ترميم وتهدئة
يُعد جل الصبار من العلاجات الطبيعية الفعالة، إذ يساعد على تهدئة الشفاه وترميمها. يوضع على الشفاه لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر.
زيت جوز الهند: ترطيب وحماية
يرطب الشفاه ويحميها من الجفاف. يمكن استخدامه مباشرة أو خلطه مع السكر لعمل مقشر خفيف، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل غسله.
قناع الأفوكادو: نعومة فورية
الأفوكادو غني بالدهون المفيدة، يساعد على تنعيم الشفاه. يُهرس ويُخلط مع قليل من زيت جوز الهند أو الفازلين، ثم يُوضع على الشفاه لبضع دقائق.
قناع العسل: ترطيب عميق
العسل يغذي الشفاه بسرعة. يمكن خلطه مع الغليسرين ووضعه على الشفاه للحصول على ترطيب ملحوظ.
زبدة الشيا: تغذية وتوحيد اللون
تساعد على ترطيب الشفاه وتحسين مظهرها. تُخلط مع زيت جوز الهند وقليل من زيت الخروع، وتُوضع لبضع دقائق للحصول على نعومة واضحة.
-
