وصفات طبيعية لشفاه ناعمة وخالية من التشقق

الوكيل الإخباري- تتأثر الشفاه بعوامل يومية مثل الهواء الجاف أو الطقس، كما قد تؤدي بعض العادات كقضم الشفاه إلى زيادة جفافها. ولأن العناية بها لا تتطلب خطوات معقدة، يمكن استعادة نعومتها من خلال وصفات طبيعية بسيطة بمكونات متوفرة في المنزل.





أقنعة منزلية لترطيب الشفاه واستعادة نعومتها



في ما يلي مجموعة من الأقنعة السهلة:



جل الصبار: ترميم وتهدئة

يُعد جل الصبار من العلاجات الطبيعية الفعالة، إذ يساعد على تهدئة الشفاه وترميمها. يوضع على الشفاه لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر.



زيت جوز الهند: ترطيب وحماية

يرطب الشفاه ويحميها من الجفاف. يمكن استخدامه مباشرة أو خلطه مع السكر لعمل مقشر خفيف، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل غسله.



قناع الأفوكادو: نعومة فورية

الأفوكادو غني بالدهون المفيدة، يساعد على تنعيم الشفاه. يُهرس ويُخلط مع قليل من زيت جوز الهند أو الفازلين، ثم يُوضع على الشفاه لبضع دقائق.



قناع العسل: ترطيب عميق

العسل يغذي الشفاه بسرعة. يمكن خلطه مع الغليسرين ووضعه على الشفاه للحصول على ترطيب ملحوظ.



زبدة الشيا: تغذية وتوحيد اللون

تساعد على ترطيب الشفاه وتحسين مظهرها. تُخلط مع زيت جوز الهند وقليل من زيت الخروع، وتُوضع لبضع دقائق للحصول على نعومة واضحة.





