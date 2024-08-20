الوكيل الإخباري- عند التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، تظهر مناطق داكنة بالأجزاء المعرضة من الجسم لأشعة الشمس مما يتسبب في تباين لون الجسم، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من "تان" الشاطئ.

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وصفات طبيعية للتخلص من "تان" الشاطئ



وصفة عصير الليمون والعسل

تساعد هذه الوصفة على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وترطيبها، وذلك من خلال خلط أجزاء متساوية من عصير الليمون والعسل لوضع الخليط على المناطق الداكنة مع التدليك وتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم شطف الجسم بالماء الفاتر.

وصفة الخيار وماء الورد

تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة والتخلص من المناطق الداكنة من خلال تحضير عصير الخيار المصفى وماء الورد بكميات متساوية ثم غمس قطعة قطن في الخليط ومسح المناطق الداكنة للحصول على أفضل النتائج.



وصفة الزبادي والكركم

تساعد هذه الوصفة على تقشير الجسم وتوحيد لون البشرة، وذلك من خلال تحضير مزيج من الزبادي مع القليل من الكركم ووضعه على المناطق الداكنة بالجسم وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل الجسم.



وصفة الشوفان

يساعد دقيق الشوفان على تقشير البشرة بلطف والتخلص من الخلايا الميتة والسُمرة المتراكمة، وذلك من خلال خلط كمية من دقيق الشوفان مع الحليب والعسل، وتدليك الجسم بالخليط بحركة دائرية وتركه لفترة من الوقت ثم غسل الجسم .