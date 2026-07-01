الأربعاء 2026-07-01 02:54 م

وصفات منزلية فعّالة لتبييض الأظافر الصفراء - فيديو

we
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   تعكس صحة الأظافر وجمالها مستوى العناية الشخصية، إلا أن بعض النساء يعانين من اصفرار الأظافر نتيجة الاستخدام المتكرر للمناكير. ولتفتيحها بشكل طبيعي، يمكن تجربة عدة وصفات منزلية بسيطة.

منها عصير الليمون مع الملح، عبر نقع الأظافر لمدة 10 دقائق، وبيكربونات الصودا الممزوجة بالماء لمدة 15 دقيقة. كما يمكن استخدام معجون الأسنان المخفف وفرك الأظافر به لعدة دقائق.

ومن الخيارات أيضاً نقع الأظافر في الخل الأبيض المخفف لمدة 20 دقيقة، أو استخدام مزيج حليب اللوز وماء الورد لمدة 15 دقيقة، إضافة إلى نقعها في الشاي الأخضر البارد لمدة 10 دقائق.

وتساعد هذه الوصفات على تحسين مظهر الأظافر وتفتيحها بشكل طبيعي مع الحفاظ على صحتها.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان. وقالت الوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن (مياهنا) ب

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

أخبار الشركات مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

كأس العالم كم بلغت المكافأة المالية التي حصل عليها المنتخب الوطني بعد مشاركته في المونديال؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 