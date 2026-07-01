وصفات منزلية فعّالة لتبييض الأظافر الصفراء - فيديو

الوكيل الإخباري- تعكس صحة الأظافر وجمالها مستوى العناية الشخصية، إلا أن بعض النساء يعانين من اصفرار الأظافر نتيجة الاستخدام المتكرر للمناكير. ولتفتيحها بشكل طبيعي، يمكن تجربة عدة وصفات منزلية بسيطة.



منها عصير الليمون مع الملح، عبر نقع الأظافر لمدة 10 دقائق، وبيكربونات الصودا الممزوجة بالماء لمدة 15 دقيقة. كما يمكن استخدام معجون الأسنان المخفف وفرك الأظافر به لعدة دقائق.



ومن الخيارات أيضاً نقع الأظافر في الخل الأبيض المخفف لمدة 20 دقيقة، أو استخدام مزيج حليب اللوز وماء الورد لمدة 15 دقيقة، إضافة إلى نقعها في الشاي الأخضر البارد لمدة 10 دقائق.



وتساعد هذه الوصفات على تحسين مظهر الأظافر وتفتيحها بشكل طبيعي مع الحفاظ على صحتها.

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