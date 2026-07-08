الأربعاء 2026-07-08 05:30 م

وصفات منزلية لتبييض الأظافر والتخلص من الاصفرار

يبص
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   قد تكتسب الأظافر لونًا أصفر بسبب الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر الداكن، أو التعرض للمنظفات، أو التدخين، أو إهمال العناية بها. وفي معظم الحالات، يكون الاصفرار ناتجًا عن عوامل خارجية وليس مشكلة صحية.

ويمكن استعادة اللون الطبيعي للأظافر باستخدام وصفات منزلية بسيطة، مثل: عصير الليمون، وبيكربونات الصوديوم، ومعجون الأسنان المبيّض، والخل الأبيض، وماء الأكسجين المخفف، وقشر البرتقال، وخليط زيت الزيتون مع الليمون، أو الفراولة مع بيكربونات الصوديوم، مع ضرورة استخدام هذه الوصفات باعتدال وترطيب الأظافر بعد كل مرة.

وللحفاظ على بياض الأظافر، يُنصح باستخدام طبقة أساس قبل طلاء الأظافر، وارتداء القفازات عند استعمال المنظفات، وترطيب الأظافر يوميًا، ومنحها فترات راحة من الطلاء.

أما إذا استمر اصفرار الأظافر أو ترافق مع زيادة سماكة الظفر أو تفتته أو انفصاله عن الجلد، فيُنصح بمراجعة الطبيب، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عدوى فطرية أو مشكلة صحية تحتاج إلى علاج.

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