وصفة طبيعية للشاي الأسود لإخفاء الشعر الأبيض بدون صبغات كيميائية

طريقة التحضير:
غلي 3 ملاعق شاي أسود مع 3 أكواب ماء وملعقة كبيرة روز ماري.
ترك الخليط ليبرد، ثم حفظه في بخاخة بالثلاجة لمدة يوم قبل الاستخدام.
بعد غسل الشعر، رش الشاي بسخاء قبل البلسم، واتركيه لعدة دقائق قبل الشطف.
كرري الوصفة على الخصلات البيضاء حسب الحاجة، مع وضع البلسم بعد الشطف وتجفيف الشعر برفق.
يمكن ترك الشاي على الشعر حتى ساعة للحصول على نتيجة أقوى.
حفظ البخاخة في الثلاجة يصل إلى أسبوعين.
الكافيين في الشاي ينشط البصيلات ويقوي نمو الشعر الجديد.
