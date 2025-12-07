وصفة طبيعية للشاي الأسود لإخفاء الشعر الأبيض بدون صبغات كيميائية

الوكيل الإخباري- تبحث الكثير من السيدات عن بدائل آمنة للصبغات الكيميائية باهظة الثمن، وإحدى الطرق التقليدية في الصين والهند تعتمد على الشاي الأسود والروز ماري لتغميق الشعر الأبيض وتقوية بصيلاته.

طريقة التحضير:

غلي 3 ملاعق شاي أسود مع 3 أكواب ماء وملعقة كبيرة روز ماري.

ترك الخليط ليبرد، ثم حفظه في بخاخة بالثلاجة لمدة يوم قبل الاستخدام.

بعد غسل الشعر، رش الشاي بسخاء قبل البلسم، واتركيه لعدة دقائق قبل الشطف.

كرري الوصفة على الخصلات البيضاء حسب الحاجة، مع وضع البلسم بعد الشطف وتجفيف الشعر برفق.

نصائح إضافية:

يمكن ترك الشاي على الشعر حتى ساعة للحصول على نتيجة أقوى.

حفظ البخاخة في الثلاجة يصل إلى أسبوعين.

الكافيين في الشاي ينشط البصيلات ويقوي نمو الشعر الجديد.

هذه الطريقة توفر حلاً طبيعيًا وآمنًا للتخلص من الشعر الأبيض دون الإضرار بالشعر الهش أو اللجوء للمواد الكيميائية.