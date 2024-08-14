3 أسباب لتغير لون الشعر مع تقدم العمر

الوكيل الإخباري- يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص، خاصة النساء منهم، تغير في لون الشعر، مما يثير القلق والتوتر، خصوصا إذا حدث ذلك في سن مبكر، ولكن غالبًا ما يحدث ذلك نتيجة التعرض للعديد من التغيرات بالجسم.



سبب تغير لون الشعر مع تقدم العمر

عادة ما يمر الشعر بالعديد من التغيرات الطبيعية التي يمكن أن تكون ملحوظة للعديد من الأشخاص، ولكن يرجع تغير لون الشعر مع تقدم العمر للعديد من الأسباب من بينها:



1- التغيرات الهرمونية

يمكن أن يؤدي انخفاض هرمونات الأنوثة، خاصة الإستروجين، الذي يقل مع مرور العمر عند النساء، إلى جفاف الشعر وتقصفه وتساقطه بكميات أكبر، بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في هرمونات الذكورة عند الرجال، حيث تؤثر بشكل ملحوظ على كثافة الشعر ونموه، مما يؤدي إلى الصلع.



2- تلف البصيلات

مع التقدم في العمر، تتلف الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ضعف نمو الشعر وتقليل كثافته، إلى جانب تعرض الشعر للعديد من العوامل الضارة، مثل التعرض لأشعة الشمس، والتلوث، واستخدام المنتجات الكيميائية، مما يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر وتقليل قدرتها على إنتاج شعر صحي جديد.



3- تغيرات في تركيبة الشعر

انخفاض مادة الميلانين المعروفة بأنها الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، ولا يرتبط ذلك بعمر معين، بالإضافة إلى التغيرات في تركيبة البروتينات في الشعر كلما تقدم العمر، وبالتالي يصبح الشعر أكثر جفافا وهشاشة.