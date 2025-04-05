3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ ترغبين في الحصول على حواجب كثيفة وجميلة، فإن الطبيعة تقدم لكِ الحل. هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تساهم في تعزيز نمو الشعر في منطقة الحواجب وتكثيفها بشكل فعال وآمن. في هذا التقرير، نستعرض لكِ 3 من أفضل الزيوت التي يمكنكِ الاعتماد عليها لتحصلي على إطلالة جذابة وطبيعية.

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1. زيت الخروع

يُعتبر زيت الخروع من الزيوت الأكثر شهرة في تكثيف الحواجب، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي بصيلات الشعر وتحفز نمو الشعر في المنطقة. يُنصح بتطبيقه يوميًا على الحواجب باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو قطعة قطن صغيرة قبل النوم، وتركه طوال الليل.



2. زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون من الزيوت المغذية للبشرة والشعر، فهو يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تقوي الشعر وتحفز نموه. يساعد زيت الزيتون أيضًا على ترطيب الحواجب ومنعها من التساقط. يمكن تطبيقه عن طريق تدليك الحواجب به بلطف قبل النوم.