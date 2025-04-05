السبت 2025-04-05 05:12 م
 

3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ل
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ ترغبين في الحصول على حواجب كثيفة وجميلة، فإن الطبيعة تقدم لكِ الحل. هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تساهم في تعزيز نمو الشعر في منطقة الحواجب وتكثيفها بشكل فعال وآمن. في هذا التقرير، نستعرض لكِ 3 من أفضل الزيوت التي يمكنكِ الاعتماد عليها لتحصلي على إطلالة جذابة وطبيعية.

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1. زيت الخروع
يُعتبر زيت الخروع من الزيوت الأكثر شهرة في تكثيف الحواجب، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي بصيلات الشعر وتحفز نمو الشعر في المنطقة. يُنصح بتطبيقه يوميًا على الحواجب باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو قطعة قطن صغيرة قبل النوم، وتركه طوال الليل.


2. زيت الزيتون
يُعتبر زيت الزيتون من الزيوت المغذية للبشرة والشعر، فهو يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تقوي الشعر وتحفز نموه. يساعد زيت الزيتون أيضًا على ترطيب الحواجب ومنعها من التساقط. يمكن تطبيقه عن طريق تدليك الحواجب به بلطف قبل النوم.


3. زيت جوز الهند
زيت جوز الهند من الزيوت الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وتساهم في نموه بشكل أسرع. يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية التي تساعد في تقوية الشعر في منطقة الحواجب، مما يساهم في تكثيفها بشكل طبيعي. ضعيه بلطف على الحواجب، واتركيه لبضع ساعات قبل غسله.

 
gnews

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