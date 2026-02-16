3 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

11:54 ص

الوكيل الإخباري- عادت موضة الكورسيه لتحتل مكانتها هذا الشتاء بطابع دافئ ومعاصر. فمن التصاميم الرومانسية الناعمة إلى القصّات الجريئة والخارجة عن المألوف، قدّمها العديد من المصممين هذا الموسم على مدرّجات الموضة، كما اعتمدتها مدوّنات الموضة والمشاهير بتنسيقات لافتة تناسب أجواء الشتاء.





دليل تنسيق الكورسيه لهذا الشتاء



مع انتشار هذه الصيحة، حان الوقت لتعتمديها بأسلوب يناسب ذوقكِ وخياراتكِ اليومية. لذلك جمعنا لكِ خمس طرائق مبتكرة لتنسيق الكورسيه هذا الشتاء، تجمع بين العملية والأناقة، وتلائم مختلف المناسبات، من الإطلالات النهارية إلى السهرات المسائية.



1- أسلوب الروك أند رول



اعتمدي الكورسيه مع اللون الأسود لتمنحيه اللمسة الدرامية اللازمة. اختاري كورسيه بتصميم بسيط، وارتديه فوق بلوزة دانتيل، ثم نسّقيه مع تنورة بقصّة مختلفة وبوت عالٍ للحصول على لوك بطابع "روك أند رول". والسر هنا أن تضيفي إكسسوارات أنثوية ناعمة وبسيطة حتى لا تبدو الإطلالة مبالغًا فيها، مثل عقد فضي. واعتمدي التنورة بدلًا من البنطال لإبراز الجانب الأنثوي. ويمكنكِ أيضًا إضافة جاكيت جلدي إذا شعرتِ بالبرد.



2- أسلوب رومانسي شيك



تبقى الإطلالة الرومانسية الخيار الأشهر عند تنسيق الكورسيه في مختلف المواسم. هذا الشتاء، جرّبي اعتماده مع بدلة نسائية أو فستان بالطابع ذاته وبألوان حيادية، وارتديه فوق قميص البدلة لإضافة لمسة أنثوية أنيقة. ولإطلالة أكثر رسمية، اختاري كورسيه بلون داكن مثل الأسود أو الكحلي. أما لإكمال اللوك بستايل عصري، فنسّقيه مع الكعب العالي أو البوت، مع جوارب طويلة تمنح الإطلالة طابعًا عصريًا.



3- أسلوب أنثوي عصري



اعتمدي الكورسيه هذا الشتاء بطريقة لافتة وبسيطة تليق بالمناسبات. اختاري تصميمًا ناعمًا وخاليًا من التفاصيل المبالغ فيها، ثم ارتديه مع تنورة منفوشة لإطلالة أنثوية راقية تعكس روح الموسم. أكملي اللوك ببوت عالٍ يصل فوق الركبة، ولتعزيز الطابع الفاخر، اختاري معطفًا أو جاكيت فرو باللون نفسه أو بدرجة قريبة من لون الكورسيه. أما اللمسة النهائية، فاعتمدي تسريحة ذيل الحصان المرفوعة لتحصلي على لوك مستوحى من الباليرينا.

