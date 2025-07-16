3 علامات تنذر بتفكّك الكولاجين في البشرة

أبرز علامات انخفاض الكولاجين:
فقدان مرونة البشرة: تبدو البشرة باهتة وأقل تماسكًا. اختبار بسيط لذلك هو الضغط بلطف على الجلد بالإبهام والسبابة؛ إذا تأخرت البشرة في العودة لشكلها الطبيعي، فذلك إشارة لانخفاض الكولاجين.
ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة: تفكك ألياف الكولاجين يؤدي لظهور التجاعيد، خاصة في المناطق المعرضة للتعبيرات المتكررة مثل الجبين ومحيط العينين.
تساقط الشعر وهشاشته: يؤثر الكولاجين في صحة الشعر وكثافته، وعندما ينخفض مستواه، تُصبح فروة الرأس أكثر جفافًا، ويُصبح الشعر أضعف وأقل لمعانًا.
أسباب تسريع تراجع الكولاجين:
التعرض لأشعة الشمس دون حماية
التدخين
العوامل الوراثية ونمط الحياة غير الصحي
كيف تؤخرين فقدان الكولاجين؟
✅ استخدمي واقيًا شمسيًا يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.
✅ تجنبي التدخين، فهو يسرّع ترهل البشرة.
✅ اعتمدي على جلسات الترددات الراديوية (في العيادات) لتنشيط إنتاج الكولاجين وشد البشرة.
✅ تناولي غذاءً غنيًا بالبروتين وفيتامين C لدعم إنتاج الكولاجين طبيعيًا.
📌 خلاصة:
انخفاض الكولاجين جزء طبيعي من التقدم في السن، لكن العناية الصحيحة والوقاية المبكرة تساعد في إبطاء هذه العملية، والحفاظ على بشرة صحية وشعر قوي لأطول فترة ممكنة.
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