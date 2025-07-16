3 علامات تنذر بتفكّك الكولاجين في البشرة

الوكيل الإخباري- يُعد الكولاجين عنصرًا أساسيًا للحفاظ على شباب البشرة، إلا أن إنتاجه يبدأ في التراجع طبيعيًا بعد سن 25، بمعدل يتراوح بين 1 و2% سنويًا. ويزداد هذا الانخفاض وضوحًا بعد الأربعين، ما يؤدي إلى تغيرات ملموسة في مظهر الجلد والشعر.

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أبرز علامات انخفاض الكولاجين:

فقدان مرونة البشرة: تبدو البشرة باهتة وأقل تماسكًا. اختبار بسيط لذلك هو الضغط بلطف على الجلد بالإبهام والسبابة؛ إذا تأخرت البشرة في العودة لشكلها الطبيعي، فذلك إشارة لانخفاض الكولاجين.

ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة: تفكك ألياف الكولاجين يؤدي لظهور التجاعيد، خاصة في المناطق المعرضة للتعبيرات المتكررة مثل الجبين ومحيط العينين.

تساقط الشعر وهشاشته: يؤثر الكولاجين في صحة الشعر وكثافته، وعندما ينخفض مستواه، تُصبح فروة الرأس أكثر جفافًا، ويُصبح الشعر أضعف وأقل لمعانًا.



أسباب تسريع تراجع الكولاجين:

التعرض لأشعة الشمس دون حماية

التدخين

العوامل الوراثية ونمط الحياة غير الصحي



كيف تؤخرين فقدان الكولاجين؟

✅ استخدمي واقيًا شمسيًا يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

✅ تجنبي التدخين، فهو يسرّع ترهل البشرة.

✅ اعتمدي على جلسات الترددات الراديوية (في العيادات) لتنشيط إنتاج الكولاجين وشد البشرة.

✅ تناولي غذاءً غنيًا بالبروتين وفيتامين C لدعم إنتاج الكولاجين طبيعيًا.



📌 خلاصة:

انخفاض الكولاجين جزء طبيعي من التقدم في السن، لكن العناية الصحيحة والوقاية المبكرة تساعد في إبطاء هذه العملية، والحفاظ على بشرة صحية وشعر قوي لأطول فترة ممكنة.