4 خطوات أساسية للتخلص من دهون البطن

الوكيل الإخباري- من المؤكد أن لا حل سحرياً أو طريقة سريعة وسهلة للتخلص من دهون البطن، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتقليل دهون البطن مع الوقت، وحماية الجسم من الأمراض.



تبدأ الخطوة الأولى للتخلص من دهون البطن بتنظيم الخطوات تدريجاً، لأن هناك أشياء عدة تحتاج إلى التغيير والتحسين للتخلص من دهون البطن، وبالتالي البدء بالتركيز على تغيير أمر واحد فقط أو تحسينه، ثم الانتقال بمجرد تحقيق هذا الهدف إلى أمر آخر يليه... وهكذا.



والخطوة الثانية ترتبط بضرورة تقليل السكريات وتحسين الاختيارات الغذائية، لأن السكر يزيد من دهون البطن بينما الألياف تقلّل من ظهورها، وبالتالي فإن عصير الفاكهة يزيل منها الألياف ويُبقي على السكر النقي فيها. لذا فإن أحد الحلول السريعة والملموسة هو التخلص من المشروبات السكرية واستبدالها بالماء لصحة أفضل.



أما الخطوة الثالثة فتتمثّل بتجهيز الوجبات الغذائية مسبقاً، وبالتالي بدء الوجبة الأساسية بالخضروات، سواء كانت حساءً أو مُضافة في طبق السلطة. فهذه الخطوة ستترك مساحة أقل للأطعمة الأخرى غير الصحية، لأن الألياف النباتية تمنح الشعور بالشبع.



والخطوة الرابعة تتلخّص بعدم الجلوس لساعات طويلة، والتحرك والنشاط البدني لحرق السعرات الحرارية والحصول على المزيد من الفوائد الصحية.