 
الخميس 2025-02-13 04:59 م
 

4 خطوات لاختيار الكونسيلر المثالي لبشرتك

ه
تعبيرية
الخميس، 13-02-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تحديد درجة لون الكونسيلر المناسبة لبشرتهن، مما قد يؤدي إلى ظهور منطقة العينين بلون داكن أو شاحب يؤثر على المكياج. لكن الخبراء يقدمون لكِ بعض النصائح لاختيار الكونسيلر المناسب للحصول على مظهر عينين مثالي خالي من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

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إليكِ 4 خطوات بسيطة لاختيار الكونسيلر المناسب:
تحديد لون البشرة: يساعد معرفة لون بشرتك في اختيار الكونسيلر المثالي. فإذا كانت بشرتك فاتحة، يناسبك كونسيلر باللون الوردي. أما للبشرة الداكنة أو المحايدة، فيُفضل اختيار كونسيلر باللون الخوخي أو البرتقالي.
اختيار لون متوافق مع الفاونديشن: للحصول على لون بشرة موحد ومشرق، يفضل اختيار كونسيلر بلون مشابه للفاونديشن. وإذا كنتِ تعانين من الهالات السوداء أو الانتفاخات، يمكنكِ اختيار كونسيلر أفتح بدرجة أو درجتين من الفاونديشن.
اختيار قوام الكونسيلر المناسب: يُنصح باستخدام كونسيلر ذو قوام كريمي وملمس ناعم، بعيدًا عن الأنواع الجافة أو السائلة. هذا يساعد على تجنب التكتلات ويحافظ على تألق البشرة.
تطبيق الكونسيلر بشكل صحيح: قبل تطبيق الكونسيلر، تأكدي من العناية بمنطقة العينين وتنظيفها جيدًا وترطيب البشرة. ثم طبقي الكونسيلر باستخدام فرشاة ناعمة وكثيفة لدمجه برفق على منطقة العينين، للحصول على مظهر خالي من العيوب.


باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على مكياج عيون مثالي يعكس جمال بشرتك.

 

لها 

 
gnews

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