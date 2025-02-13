4 خطوات لاختيار الكونسيلر المثالي لبشرتك

إليكِ 4 خطوات بسيطة لاختيار الكونسيلر المناسب:
تحديد لون البشرة: يساعد معرفة لون بشرتك في اختيار الكونسيلر المثالي. فإذا كانت بشرتك فاتحة، يناسبك كونسيلر باللون الوردي. أما للبشرة الداكنة أو المحايدة، فيُفضل اختيار كونسيلر باللون الخوخي أو البرتقالي.
اختيار لون متوافق مع الفاونديشن: للحصول على لون بشرة موحد ومشرق، يفضل اختيار كونسيلر بلون مشابه للفاونديشن. وإذا كنتِ تعانين من الهالات السوداء أو الانتفاخات، يمكنكِ اختيار كونسيلر أفتح بدرجة أو درجتين من الفاونديشن.
اختيار قوام الكونسيلر المناسب: يُنصح باستخدام كونسيلر ذو قوام كريمي وملمس ناعم، بعيدًا عن الأنواع الجافة أو السائلة. هذا يساعد على تجنب التكتلات ويحافظ على تألق البشرة.
تطبيق الكونسيلر بشكل صحيح: قبل تطبيق الكونسيلر، تأكدي من العناية بمنطقة العينين وتنظيفها جيدًا وترطيب البشرة. ثم طبقي الكونسيلر باستخدام فرشاة ناعمة وكثيفة لدمجه برفق على منطقة العينين، للحصول على مظهر خالي من العيوب.
باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على مكياج عيون مثالي يعكس جمال بشرتك.
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