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4 صيحات استعدّي لها في موضة 2025

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 08:35 ص

الوكيل الإخباري-   يشعر الكثيرون بالحيرة إزاء الاتجاهات الجديدة في عام 2025 المقبل، لا سيما في موسمَي الربيع والصيف، مع تأثر الموضة بشكل عام وأسبوع ميلانو بشكل خاص بأسلوب الشارع، لذا يبدو من الضروري إضافة بعض القطع الأساسية واللافتة إلى خزانات ملابسنا مبكراً.

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اللون البنّي الجديد

مع بدء ظهور أسلوب الشارع في أسبوع الموضة في لندن، علمنا أن حقائب اليد باللون البني تصبح رائجة، لكن الأمر توسع إلى قطع الملابس الأخرى، لا سيما درجة اللون البنّي الأكثر دفئاً وخفةً، والتي قدّمت راحة لونية من درجات البني الشوكولاتي الداكنة التي اعتدنا عليها خلال المواسم القليلة الماضية.

السترات الرياضية

يتصادم الشكل والوظيفة مع ظهور السترات الرياضية على منصات عرض أزياء ربيع وصيف 2025، حيث ظهرت السترات الواقية من الرياح والسترات الرياضية والسترات العملية، ولكن الأكثر إثارةً للاهتمام أنها لم تكن مخصّصة للملابس النشطة أو المريحة.

 

حواف المناديل

كانت حواف المناديل شائعة في عشرينيات القرن العشرين، ومرة أخرى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لذا، فمن المناسب أن تترك هذه الصورة الظلّية بصمتها على منصات العرض هذا العام، نظراً للسرعة المتزايدة لدورة الموضة.

 

التنانير القصيرة

على الرغم من أن التنانير القصيرة قد تكون مخصّصة في كثير من الأحيان للأشهر الأكثر دفئاً، إلا أننا نؤمن بشدة بأن التنانير القصيرة (التنانير أو الفساتين أو السراويل القصيرة) ذات القصّات الجيدة مناسبة لكل المواسم والمناسبات، مع التصميم المناسب. وقد ثبتت صحة هذا خلال شهر الموضة.

 
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